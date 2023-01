Hogwarts Legacy: Kammer des Schreckens wird nicht Teil der Open World sein

Einmal durch die altehrwürdigen Gemäuer von Schloss Hogwarts wandeln oder auf ein Butterbier in Hogsmeade einkehren… Für viele Harry Potter-Fans wird dieser Traum bald wahr – zumindest virtuell. Doch ein bekannter Raum wird in Hogwarts Legacy wohl nicht zur Erkundung offen stehen.

Erst vor wenigen Tagen tauchte ein Leak auf, der die geologische Map von „Hogwarts Legacy“ zeigt. Zwar ist der Post nicht mehr online, dafür jedoch ein anderer Auszug aus dem bisher unveröffentlichten Art Book des Rollenspiels.

Die Kammer des Schreckens bleibt in Hogwarts Legacy verschlossen

Auf Reddit postete BlackChamber007 ein Foto aus dem Art Book, aus dem hervorgeht, dass sich das Design Team zum Entwicklungsbeginn damit auseinandergesetzt habe, ob die Kammer des Schreckens im Game funktionieren würde, sich aufgrund der Chronologie jedoch dagegen entschieden.

Das Hauptproblem sei der Basilisk, der zwangsläufig einen Feind darstellen würde, den es zu erledigen gilt. Nun wissen Potterheads jedoch, dass die Riesenschlange in Harrys zweitem Schuljahr, also gut 100 Jahre nach den Ereignissen des Spiels, von ebenjenem zur Strecke gebracht wird.

„Bedauerlicherweise gab es einige Komplikationen damit, also haben wir uns entschieden, sie nicht einzubauen. Wir wollten nicht, dass der Spieler denkt, er könnte einen Basilisken töten, der im Jahr 1992 noch am Leben sein muss!“, heißt es im Auszug.

Diese Info ist freilich mit Vorsicht zu genießen. Immerhin handelt es sich um einen bisher unbestätigten Leak.

Die offene Spielwelt bietet ausreichend Alternativen

Auch wenn damit ein spannender Ort in der magischen Welt fehlt, so wird es in „Hogwarts Legacy“ mehr als genug zu erkunden geben. Dank des offiziellen Behind-the-Scenes-Videos wissen wir beispielsweise sicher, dass sich unsere Entdeckungsreise nicht nur auf die Schule für Hexerei und Zauberei beschränken wird.

Wir können das gesamte Gelände von Hogwarts durchstreifen und sogar nach Askaban reisen. Vom verbotenen Wald, über Hogsmeade bis zur Winkelgasse und wieder zurück in die Unterrichts- und Gemeinschaftsräume – allein die Erkundung all dessen wird viele Spielstunden in Anspruch nehmen.

„Hogwarts Legacy“ erscheint am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X und PC. Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen am 4. April und für Nintendo Switch am 25. Juli. Wie und wo ihr das Spiel vorbestellen könnt, erfahrt ihr in unserem Preorder-Guide.