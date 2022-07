Hogwarts Legacy: Hat das offizielle Art Book nun den Releasetermin geleakt?

Auf Reddit ist ein Bild von einem Art Book zu Hogwarts Legacy aufgetaucht. Auf Amazon UK ist dieses bereits vorbestellbar. Laut dem Händler soll das Buch am 6. Dezember 2022 erscheinen. Der Reddit-Nutzer ZombieEmergency4391 geht davon aus, dass es zusammen mit dem Spiel erscheint.

Ist das der Releasetermin von Hogwarts Legacy?

ZombieEmergency4391, ein Reddit-Nutzer, hat in einem Beitrag einen Screenshot von Amazon UK veröffentlicht. Darauf zu sehen: Ein Art Book mit dem Namen „The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World“ zum kommenden Action-Rollenspiel von Warner Bros. Interactive Entertainment. Das Buch kann dort bereits vorbestellt werden und wird laut Onlinehändler am 6. Dezember 2022 erscheinen.

Der Nutzer geht davon aus, dass das Buch zusammen mit dem Spiel erscheinen wird. Ein Releasedatum für Hogwarts Legacy ist noch nicht bekannt. Hier könnte es allerdings geleakt worden sein. Er selbst sagt dazu:

„Amazon UK hat das Hogwarts Legacy Art Book für den 6. Dezember 2022 angesetzt. Das bestätigt nichts, aber es ist möglich, dass das Art Book und das Spiel selbst am gleichen Tag erscheinen. Hoffentlich.“

Es ist unwahrscheinlich, dass das Buch vor dem Spiel veröffentlicht wird. Wenn der Termin stimmt, könnte das Spiel spätestens zu diesem Termin erscheinen.

Reddit-Nutzer*innen rätseln

Die Kommentare unter dem Post diskutieren stark rund um die Theorie, dass das Spiel ebenfalls Anfang Dezember 2022 erscheinen könnte. Einige Amazon-Seiten (zum Beispiel Amazon US) besitzen als Datum für das Art Book weiterhin einen Platzhalter in Form des 31. Dezember 2022. Das war vor der Änderung auf der Seite für Großbritannien genau so.

Hogwarts Legacy bekommt wohl Collector’s Edition – Hinweise geleakt

Der Nutzer MJuniorDC9 schreibt außerdem dazu: „Abgesehen davon, dass Dienstag kein ungewöhnlicher Tag für Spiel-Releases ist, hat WBIE in der Vergangenheit oft Spiele an einem Dienstag veröffentlicht.“ Auch andere Nutzer*innen unterstützen die These vom Urheber des Posts. Es bleibt also spannend, wann das Spiel tatsächlich erscheinen wird. Vielleicht hat dieser Post aber bereits Licht ins Dunkel gebracht.