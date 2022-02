Star Wars könnte um eine weitere, komplette Film-Trilogie erweitert werden. Zumindest gibt es entsprechende Gerüchte rund um die Idee, Rey (Daisy Ridley) und dem von ihr gegründeten Jedi-Orden gleich drei zukünftige Filme zu widmen.

Neue Star Wars-Trilogie könnte sich um Rey drehen

Star Wars im Kino: Aktuell erleben wir eine überraschende Durststrecke, was neue „Star Wars“-Kinofilme angeht. Nachdem kurzzeitig eine Veröffentlichung die andere jagte, gibt es aktuell nur jede Menge Star Wars-Serien auf Disney Plus wie zum Beispiel das Mandalorian-Spinoff Boba Fett:

Das Buch von Boba Fett: Eine Star Wars-Legende als Statist in der eigenen Show – Serienkritik

Das könnte sich bald ändern: Eigentlich sollte mit Star Wars: Rogue Squadron 2023 der nächste Star Wars-Film 2023 in den Kinos starten. Jetzt sieht es aber ganz danach aus, als würde sich der Kinostart auf unbestimmte Zeit verschieben. Die Produktion wurde auf Eis gelegt, unter anderem wegen der Coronavirus-Pandemie.

Kommt noch eine Trilogie? Gerüchten zufolge denken die Menschen bei Disney aber schon seit geraumer Zeit über eine weitere Filmtrilogie im Star Wars-Universum nach. Bei diesen drei möglichen Filmen soll es sich um direkte Fortsetzungen von Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers handeln.

Obi-Wan Kenobi: Zornigster Vader überhaupt! Aber welche Rolle spielen die Skywalker?

Darum könnte es gehen: Das heißt, dass wir wohl noch sehr viel mehr von Rey (Daisy Ridley) zu Gesicht bekommen könnten. Die drei Filme sollen sich angeblich um sie als Hauptfigur und um den von ihr gegründeten, neuen Jedi-Orden drehen. Bei dem gelten andere Regeln, als das bei den Jedi-Rittern bisher der Fall war. Zum Beispiel dürften – ja sollten sie sogar Beziehungen eingehen.

Boba Fett Staffel 2: Wie stehen die Chancen für Fortsetzung der gefeierten Serie?

Wie wahrscheinlich ist das? Bisher handelt es sich dabei nur um Gerüchte. Die stammen von Joanna Robinson, einer seriösen und stets gut informierten Quelle, die auch über Insider-Informationen verfügen dürfte, weil sie zum Beispiel ein Buch über das Marvel Cinematic Universe schreibt und dementsprechend Disney-Einblicke gewährt bekommt.

Sie sagt allerdings, es handele sich nicht einfach nur um eine Idee, sondern um eine, die auch aktiv verfolgt werde. Ob das nun bedeutet, dass die drei Filme tatsächlich kommen, steht aber trotzdem nicht fest. Auch ein erneutes Mitwirken der Schauspieler John Boyega und Oscar Isaac steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.

Würdet ihr euch über so eine neue „Star Wars“-Trilogie freuen? Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es uns in die Kommentare.