Alien: Romulus – Teaser-Trailer zeigt alles, was sich Alienfans wünschen!

Das Alien-Universum macht dieses Jahr mit einem fetten Comeback auf der Kinoleinwand ein PVP-Match gegen die Zeit.

Ganze sieben Jahre warteten die Fans voller Spannung, ohne neuen Stoff der epischen Alien-Serie, und jetzt kommt endlich der Hype-Train mit Alien: Romulus angedampft, gezaubert vom Meister hinter Evil Dead und Don’t Breathe: dem neuen Großmeister des Horrors Fede Álvarez. Schaut euch hier direkt den Teaser-Trailer an und feiert mit uns!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was wissen wir über Alien: Romulus?

Obwohl wir bis August warten müssen, um die volle Ladung Gruselhorror im Kino zu erleben, hat der offizielle Teaser-Trailer diese Woche schon mal die ersten Hype-Beacons gezündet.

Am Mittwoch haben die 20th Century Studios den ersten Trailer zu „Alien: Romulus“ gedroppt. Checkt das ganze neue Footage im Video oben!

Vor dem Teaser hat Álvarez schon mit einem kleinen Easter Egg in den sozialen Netzwerken gezaubert und mit einem „Morgen …“ die Spannung aufs Maximum gepusht.

Wie wird Alien Romulus? In „Alien: Romulus“ rocken Cailee Spaeny, Isabela Merced und der Rest der Crew das Schiff. Die Macher halten sich zwar mit Infos zu Plot und Charakteren bedeckt, aber der Vibe deutet an, dass wir uns irgendwo zwischen dem ersten Alien-Blockbuster von Ridley Scott und dem Nachfolger von James Cameron bewegen werden.

Einer der Stars hat ausgeplaudert, dass „Romulus“ genau in diesen Sweetspot trifft, mit einigen Original-Devs von „Aliens“, die wieder mit im Boot sind.

Spaeny hat’s letztes Jahr rausgehauen:

„Es spielt zwischen dem ersten und zweiten Film, mit dem Originalteam von ‚Aliens‘. Die Original-Xenomorph-Builder haben auch unsere gebaut. Wir konnten das original Design von den Originals sehen, die seit über 45 Jahren dabei sind, was echt abgefahren ist.“

Álvarez hat sich mit Rodo Sayagues zusammengetan, um das Drehbuch zu schreiben, während Ridley Scott und Team die Produktion übernehmen.

„Alien: Romulus“ startet am 16. August 2024 in den deutschen Kinos. Wie fandet ihr das erste Footage? Teilt uns eure Meinungen in den Kommentaren mit und diskutiert mit uns!

Das ist das offizielle Kinoposter zum Film.

© 20th Century Studios

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!