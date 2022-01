In den vergangenen Jahren sind mehrere AAA-Spiele in der Galaxie von Star Wars erschienen. Erst vor wenigen Tagen haben Lucasfilm Games und Electronic Arts drei weitere Spiele von den „Star Wars Jedi: Fallen Order“-Machern Respawn Entertainment angekündigt.

Die Gaming-Zukunft des Franchises scheint also gesichert. Dem war allerdings nicht immer so. 2012 warteten Fans fast schon verzweifelt auf Neuigkeiten aus der weit entfernten Galaxis. Dann wurde Star Wars 1313 mit einem hochwertig produziertem Trailer angekündigt.

Das Spiel sollte eine erwachsene Geschichte erzählen und auf Stärken setzen, die in den Jahren zuvor der Uncharted-Reihe zu großem Erfolg verholfen hatten. Nach einigem Hin und Her und der Übernahme von LucasArt durch EA wurde der Titel 2013 eingestellt. Ein neues Gameplay-Video zeigt jetzt neue Szenen mit Boba Fett, der die Hauptrolle spielen sollte.

Boba Fett ursprünglich gar nicht als Protagonist von Star Wars 1313 geplant

Tatsächlich war nicht von Anfang an geplant, den wortkargen Kopfgeldjäger mit der coolen Rüstung als Hauptcharakter in „Star Wars 1313“ einzuführen. Die berühmte Demo von der E3 2013 zeigte auch noch eine andere Spielfigur. Die Entscheidung, die Vorgeschichte von Boba Fett zu erzählen, der sich durch die Slums der Ebene 1313 von Coruscant kämpfen muss, wurde erst später getroffen. Das neue Video zeigt also einen späteren Build des Spiels.

Star Wars 1313 – Boba Fett Gameplay

Von den ausschweifenden Effekten samt spektakulären Script-Events der Demo ist hier nicht viel zu sehen, es ist also unwahrscheinlich, dass es sich um finales Spielmaterial handelt. Die Atmosphäre und das Gameplay zeigen aber wieder einmal, dass „Star Wars 1313“ durchaus weit fortgeschritten war und dass uns hier eventuell ein echtes Highlight durch die Lappen gegangen ist.

Versöhnung für Fans von Boba Fett

Die Vorgeschichte von Boba Fett werden wir vermutlich nie spielen. Fans können dafür mittlerweile die Erlebnisse des Kopfgeldjägers nach „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ verfolgen. Die Disney Plus-Serie Das Buch von Boba Fett zeigt, wie es nach dem Sturz von Jabba the Hutt mit Boba weitergeht. Und tatsächlich gibt es jetzt erste Hinweise, dass der Kreis sich schließen könnte und die neuen Spiele ebenfalls auf der großen Leinwand Erwähnung finden könnten.