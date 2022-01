Boba Fett-Serie: BD-Droide aus Jedi Fallen Order teasert großes Crossover!

Unser Gaming-Held Cal Kestis aus Star Wars Jedi: Fallen Order könnte eines Tages auf der großen Heimkinoleinwand zu sehen sein. Doch bevor Disney ihn für eine Realfilmserie vorbereitet, zeigt sein urkomischer und hilfreicher Droidenbegleiter, wie das in etwa aussehen könnte.

The Book of Boba Fett beinhält nämlich schon jetzt ein kleines Crossover, das auf große Augen bei den Spielenden unter uns stößt.

Im Laufe von Kapitel 5: Die Rückkehr des Mandalorianers trifft der namensgebende Titelheld auf eine alte Bekannte. Und zwar auf Peli Motto mit ihren DUM-Droiden respektive Boxendroiden (Pit Droids).

Doch nicht nur das. Peli Motto hat einen neuen Droiden in ihrem Repertoire: eine BD-Einheit. Die kennen wir nur allzu gut aus Fallen Order, so hat uns BD-1 doch ein ums andere Mal den digitalen Hintern gerettet.

Aber was macht eine BD-Einheit hier bei Peli Motto? Ist es BD-1? Oder handelt es sich womöglich um einen ersten Teaser: werden wir bald Cal Kestis mit BD-1 in einer Realfilmserie zu Gesicht bekommen? Es macht nicht den Anschein, als wäre das unser BD-1, denn Peli Motto nennt ihn lediglich BD.

Möglich ist ein größeres Crossover in der Zukunft. Es ist ab sofort denkbarer als je zuvor, da die Geschichte von Cal noch nicht abgeschlossen ist nach Fallen Order (1), sie wird voraussichtlich in Fallen Order 2 weitererzählt. Und da wäre ein Realfilm-Crossover in einer der „Star Wars“-Serien im Grunde sogar sehr wahrscheinlich.

Rein chronologisch spielt Fallen Order 14 BBY, also rund fünf Jahre nach den Klonkriegen. Es ist deshalb möglich, dass ein richtiges Crossover in der Obi-Wan-Serie stattfinden könnte, die hier chronologisch ebenfalls einzuordnen ist.

Star Wars: Was ist eine BD-Einheit?

Aber wovon sprechen wir hier eigentlich? Was ist eine BD-Einheit überhaupt? Im Grunde ist eine BD-Einheit ein Entdeckungsdroide (Explorer-Droid), der auf Missionen aushelfen kann, die an gefährlichen Orten stattfinden.

Eine BD-Einheit ist also ein Assistent, der einem Forschenden zur Seite steht. Sie können zum Beispiel sämtliches Terrain überwinden. Zu ihrer Ausrüstung zählen ein Scomp-Link, ein Holoprojektor, Scanner und diverse Sensoren.

BD-Droide feiert großen Erstauftritt in „Das Buch von Boba Fett“ © Disney/Lucasfilm

Doch sie sind ein seltenes Antlitz in der weit, weit entfernten Galaxie. Die BD-Einheit tauchte in den „Doctor Aphra“-Comics aus dem Jahre 2020 auf, genauso wie in „Star Wars Adventures: Shadow of Vader’s Castle“.

Neben BD-1 von Cal Kestis gibt es zum Beispiel noch TA-418, der Doctor Eustacia Okka – einem Professor an der Schatten-Universität zur Zeit des Galaktischen Imperiums – zur Seite stand.

Davon ab, wurde nun offiziell bestätigt, dass EA drei neue Spiele zum Franchise in Produktion hat bei Respawn Entertainment. Eines davon wird Star Wars Jedi: Fallen Order 2 respektive „Star Wars Jedi 2“ darstellen.

