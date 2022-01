The Book of Boba Fett bekommt fantastischen Nerf-Blaster, Preorder-Start

Nerf hat eine Überraschung für alle Star Wars-Fans vorbereitet. Sie basteln an einer neuen Nerf-Gun oder besser gesagt einem waschechten Nerf-Blaster. Nach dem Amban Phase-Pulse Blaster, passend zum Mandalorianer aus der gleichnamigen Serie, folgt nun der Blaster von Boba Fett. Das legendäre EE-3-Blastergewehr wird zu einer detailgetreuen Nerf-Gun.

So bekommt die Realfilmserie The Book of Boba Fett im Rahmen der Aktion „Bring Home the Bounty“ weiteres Merchandise spendiert, die nun um ein paar Sonderprodukte verlängert wurde.

The Mandalorian NERF Amban Phase-Pulse Blaster in Originalgröße, jetzt vorbestellen!

Boba Fett bekommt Nerf LMTD-Blaster

Dabei handelt es sich um einen recht großen Blaster, denn der EE-3-Blaster ist ganze 30 Zoll groß, was umgerechnet circa 76 Zentimeter darstellt.

Und tatsächlich bringt das gute Stück ein paar technische Spielereien mit. So verfügt der Blaster unter anderem über ein elektronisches Visier, eine beleuchtete Linse und sogar Soundeffekte sind mit von der Partie. Ihr könnt den Blaster also abfeuern und dann kommen die notorischen Schussgeräusche.

Wenn die Vorbestellungen in Deutschland starten, könnt ihr sie bei AF24, Zavvi und Amazon vor der Veröffentlichung bestellen. Bei Zavvi ist die Preorder bereits gestartet, ansonsten bietet sie noch kein Shop in Deutschland an.

Als Munition dienen die Nerf Elite Darts, wovon 12 in der Packung sind. Falls ihr noch welche zu Hause herumliegen habt, könnt ihr diese jedoch ebenso gut verwenden. Um den Blaster abzufeuern, ladet ihr eines der drei Trommelmagazine, die ebenfalls enthalten sind.

© Disney/Hasbro

Bei der Nerf LMTD-Reihe handelt es sich um eine äußerst authentische Abhandlung der Nerf-Guns. Sie versuchen sehr nahe ans Original heranzureichen. Und wenn wir uns die ersten Bilder so ansehen, erkennen wir das sofort. Sie wurde stilecht umgesetzt.

Wie viel kostet der Boba Fett-Blaster? Der EE-3-Blaster von Nerf LMTD kostet rund 130 Euro in Deutschland. In den USA liegt der Preis bei 109,99 USD. Die Preise können allerdings von Shop zu Shop schwanken.

Falls ihr an einem Exemplar interessiert seid, solltet ihr jedoch nicht allzu lange warten mit einer Vorbestellung. Erfahrungsgemäß ist das Top-Gear von Star Wars zumeist sehr schnell vorausverkauft.

© Disney/Hasbro

© Disney/Hasbro

Falls euch das nicht genug Merch ist, schaut in die jüngste Ankündigung von Disney und Hasbro, die die Prototyp-Rüstung von Boba Fett zu euch nach Hause bringen.

Boba Fett: Disney bringt legendäre Prototype Armor zu euch nach Hause

Star Wars: Wer ist Wookie Black Krrsantan in der 2. Episode von Das Buch von Boba Fett?