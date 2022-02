Achtung Spoiler: In der 6. Episode von Das Buch von Boba Fett gab es unter anderem ein Wiedersehen mit dem kleinen Grogu und seinem neuen Lehrmeister, Jedi-Ritter Luke Skywalker. Dieser stellte seinen potentiellen Schüler am Ende vor eine schwierige Wahl und zauberte nicht nur zu dessen Überraschung ein ganz besonderes Objekt hervor: Yodas Lichtschwert! Doch wie kann das sein?

Boba Fett: Wie kam Yodas Lichtschwert in Luke Skywalkers Besitz?

Dieser Moment, so interessant er auch war und so viel Potential er für die Entwicklung des kleinen Baby Yoda auch bieten dürfte, sorgte innerhalb der Community doch für etwas Verwirrung.

Einige fragen sich beispielsweise, wie Luke das Lichtschwert seines einstigen Meisters in die Finger bekommen konnte, das dieser doch vor Jahren im Duell mit Darth Sidious verloren hatte. Manch einer wittert gar einen Continuity-Fehler, der Drehbuchautor Dave Filoni unterlaufen sei.

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um das Lichtschwert, das Yoda im Kampf gegen den Imperator in Episode III nutzte. Dieses wurde von den Truppen des Imperiums gefunden und zusammen mit den Waffen anderer Jedi auf Coruscant im Rahmen einer Kundgebung öffentlich verbrannt. Während dieses Ereignisses versprach das Imperium der Galaxis nach dem Verrat der Jedi Freiheit und Ordnung zurückzubringen.

Dieses Schwert scheidet somit aus. Ein Fehler ist Filoni hierbei dennoch nicht unterlaufen, denn obwohl Yoda nach seiner Niederlage kein weiteres Lichtschwert tragen wollte, ließ ihn dieser Teil seiner Vergangenheit während seiner Zeit im Exil dennoch nicht los.

Im Comic-Band Age of Rebellion Special #1 von 2019, genauer in der darin enthaltenen Story Prüfung auf Dagobah, erfahren wir, dass Yoda tatsächlich ein neues Lichtschwert baute. Nach seinem Tod gelangte diese in Luke Skywalkers Besitz, der sie Jahre später dem kleinen Grogu anbietet.

Luke Skywalker bietet Grogu das Lichtschwert von Meister Yoda an © Lucasfilm/Disney

Dass Yoda womöglich nicht nur ein Lichtschwert besaß, wurde übrigens bereits zuvor bestätigt. Im Buch Star Wars: Complete Locations von 2016 ist ein Bild von Yodas Hütte auf Dagobah zu sehen, in der sich ein Lichtschwert befindet. Wie Autor Charles Soule und Matt Martin von Lucasfilm bestätigten, handle es sich hierbei um keinen Fehler. Stattdessen sei es möglich, dass der Jedi-Meister mehr als nur ein Lichtschwert besaß.

