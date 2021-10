Star Wars: Neues Game wird im Dezember enthüllt, ist es das The Mandalorian-Spiel?

Hat Disney schon wieder das heiß spekulierte Videospiel zu The Mandalorian angeteasert? Oder ist es nur ein Hirngespinst? Einige „Star Wars“-Fans deuten auf ein Spiel zur Serie. Warum das so ist und was an dem Gedanken dran sein könnte, erfahrt ihr hier auf PlayCentral.de.

Disney hat aktuell nämlich eine neue Kampagne ins Leben gerufen. Es ist eine allumfassende Marketingaktion, die in einem wöchentlichen Rhythmus neue Merchandising-Produkte vorstellt. Und diese ganze Kampagne hat einen bemerkenswerten Namen: „Bring Home the Bounty“

Diese Kampagne soll auf globaler Ebene diverse Produkte vorstellen, inklusive Spielzeuge, Sammelgegenstände, Bücher, Kleidung und sogar „Games“. Heißt also, dass in der 10. Woche der Kampagne ein „neues Star Wars-Spiel vorgestellt“ wird.

Das Spiel wird demnach zwischen dem 14. und 21. Dezember 2021 enthüllt. So viel ist bis jetzt in Stein gemeißelt. Disney meint insgesamt zu der Kampagne via Paul Southern, Senior Vice President, Frachise & Licensing:

„Es gibt etwas Aufregendes für jeden Star Wars-Fan in diesem Jahr mit solch einem breiten Angebot an Dingen, an denen wir uns erfreuen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie als Geschenk oder für die eigene Sammlung fungieren.“

Wieso ein Spiel zu The Mandalorian?

Nun stellt sich die Frage, wie die Community dann ausgerechnet auf ein Spiel zu Mando und Grogu kommt? Ist das nur Wunschdenken?

Zum aktuellen Zeitpunkt weiß noch niemand, um was für ein Spiel es sich hierbei handelt. Es halten sich seit geraumer Zeit jedoch die Gerüchte, dass sich mehrere noch unangekündigte „Star Wars“-Spiele in Entwicklung befinden.

In Woche 10 findet die Enthüllung statt. © Disney

Zum einen wäre da Star Wars Jedi: Fallen Order 2, das EA-CEO Andrew Wilson in der Vergangenheit nahezu bestätigt hat, auch wenn er den Namen des Spiels noch nicht ausgesprochen hat.

Und dann wäre da noch das Gerücht um ein Spiel zu „The Mandalorian“, das sich ebenfalls in Entwicklung befinden soll. Hier erfahrt ihr mehr darüber. Einige Stimmen sprechen sogar von einem „Star Wars Battlefront 3“, aber alles in allem lässt sich hier noch nichts mit Sicherheit sagen.

Hinsichtlich des „The Mandalorian“-Spiels wäre es recht passend, dass die ganze Kampagne einem Kopfgeldjäger-Motto entspricht, denn immerhin startet Din Djarin als Kopfgeldjäger in der Kopfgeldjägergilde durch in Staffel 1 der ersten Realfilmserie zum Franchise.

Passend dazu wäre die Tatsache, dass es mit Das Buch von Boba Fett im Dezember 2021 weitergeht, die an der 2. Staffel von „The Mandalorian“ ansetzt. Es wäre nur logisch, dem neuen Realfilmserien-Kosmos ein Spiel zu spendieren oder zumindest ein Game zu produzieren, das hier indirekt mit dem Filoni-Universe zusammenhängt, in dem mehrere „Star Wars“-Serien aufeinandertreffen werden in der Zukunft.

Doch das ist bislang nichts als reine Spekulation und so sollten wir bis hierhin auch verbleiben. Viel mehr sollten wir gespannt bleiben, was uns im Dezember erwartet als große Enthüllung. Vielleicht wird es tatsächlich ein Game zur Mando-Serie? Oder es wird endlich offizielles Material zu Fallen Order 2 gezeigt? Was meint ihr, was es wird?