Star Wars: Wird The Mandalorian zum Videospiel? – Gerücht

Plant Disney ein Videospiel zur Erfolgsserie The Mandalorian? Erste Berichte sprechen von einem Star Wars-Spiel für die PS5, Xbox Series X und den PC. Die PS4 und Xbox One sind ebenfalls im Gespräch. Doch aktuell gibt es noch kaum handfeste Beweise, die auf die tatsächliche Umsetzung eines solchen Unterfangens deuten. Was kursiert derzeit also im Netz?

Wird aus The Mandalorian ein Spiel?

Im Grunde wissen wir also noch gar nichts. Wir kennen weder einen Releasetermin, noch die wirklichen Plattformen und wir kennen auch nicht den Namen des Entwicklerstudios. Und dennoch machen die ersten Gerüchte die Runde. Aber wo nimmt das Ganze seinen Ursprung?

Der Insider und Leaker Nick Baker alias Shpeshal Ed liefert unter anderem einen entsprechenden Hinweis. Doch die Spekulationen gehen noch etwas zweiter zurück, sie begannen mit einem offiziell lizenzierten Funko-POP! zur Serie, den Xbox-Chef Phil Spencer im Hintergrund seiner allseits bekannten Zoom-Calls stehen hatte. Dieser ist bekannt dafür, Spiele und vor allem Neuankündigungen auf diesem Wege anzuteasern. Dazu zählte unter anderem die Xbox Series S, die er noch vor der offiziellen Ankündigung in seinem Regal stehen hatte – zunächst vollkommen unbemerkt.

Der Branchenleaker Baker meint nun, dass „jemand ein Spiel zu The Mandalorian produziere“, doch er sei sich aktuell noch nicht sicher, wer es produzieren würde und da endet sein Statement dann auch schon.

Baker selbst hat den einen oder anderen glaubwürdigen Leak im Vorfeld gepostet. Man könnte ihn also als recht glaubwürdige Quelle einstufen. Und dennoch müssen wir diese Aussagen und Spekulationen mit Vorsicht genießen. Ob es wirklich zu einem The Mandalorian-Spiel kommt, ist momentan noch vollends ungewiss. Aktuell gibt es von offizieller Seite noch nicht mal ansatzweise irgendwelche Hinweise auf solch ein Vorhaben.

Möglich wäre es bei den Mitteln von Disney schon, immerhin wurde erst kürzlich ein Spiel aus dem Assassinen-Hauptquartier angekündigt – Ubisoft arbeitet an einem ganz eigenem „Star Wars“-Spiel:

Star Wars-Spiel von Ubisoft noch in sehr frühem Stadium – wer entwickelt es?

Und als „neues“ Oberhaupt wird sich zukünftig Lucasfilm Games um die Marke kümmern. Der exklusive EA-Deal läuft in naher Zukunft aus und Möglichkeiten bietet das am Ende viele. Doch sogar bei EA sollen sich noch mehrere unangekündigte Spiele in Entwicklung befinden:

Lucasfilm Games: „EA wird große Rolle spielen“, mehrere unangekündigte Star Wars-Spiele!

Zu den heißesten Anwärtern zählen hier das bereits von Respawn Entertainment angekündigte Star Wars Jedi: Fallen Order 2 und ein potenzielles Star Wars Battlefront 3.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Faktenlage in puncto Mando-Game äußerst mager. Also warten wir erst einmal ab, was die Zukunft bringt.

Wenn sich bezüglich des potenziellen Mandalorian-Spiels etwas tut, erfahrt ihr es umgehend auf PlayCentral.de. Schaut regelmäßig für die neusten Updates vorbei!