Lucasfilm Games: Star Wars-Spiele unter neuem Banner

Für alle „Star Wars“-Spiele, die in Zukunft produziert werden, beginnt eine neue Ära. Vorbei sind die Zeiten von LucasArts: ab sofort werden alle Spiele unter Lucasfilm Games produziert.

Aber was bedeutet das jetzt? Erst einmal nicht viel. Lucasfilm Games wird vorerst nur die neue Identität, unter der alles zusammenläuft. Alle Spiele, die mit Star Wars und Lucasfilm unter Disney zu tun haben, erhalten somit ein neues Zuhause. Ihr werdet das neue Logo in allen neuen SW-Spielen zu Gesicht bekommen.

Und tatsächlich war es das dann auch schon. Es handelt sich nicht um ein neues Entwicklerstudio oder gar einen neuen Publisher, es ist lediglich ein Rebrand.

Lucasfilm Games erhält neue Social-Media-Accounts

Wie starwars.com berichtet, gibt es zur Feier des Tages einen neuen Social-Media-Auftritt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr Lucasfilm Games also auf Facebook (@LucasfilmGames) und Twitter (@LucasfilmGames) folgen. Hier erhaltet ihr zukünftig relevante Informationen zu den kommenden Spielen.

Weiter haben sie ein Highlight-Reel veröffentlicht. Es ist ein Video, das die jüngste Geschichte der Spiele von Lucasfilm Games zelebriert. Es ist ein epischer Trailer, den ihr euch auf jeden Fall ansehen solltet:

Wissenswert: Tatsächlich ist der Name nicht vollends neu. Wir kennen heute zwar lediglich LucasArts, worunter in den letzten 30 Jahren alles zusammenlief, was mit „Star Wars“-Videospielen zu tun hatte, doch zur Gründung im Jahr 1982 hieß diese Instanz schon einmal Lucasfilm Games. Das wurde dann später im Jahre 1991 jedoch abgeändert zum Namen LucasArts Entertainment Company LLC oder kurz LucasArts.

