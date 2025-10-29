Spiele-Release 2025: Diese Games erscheinen für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Switch & PC

Dieser Artikel wurde am 29. Oktober 2025 aktualisiert und durch neue Spiele ergänzt!

Im Jahr 2025 erwarten uns viele neue Spiele für Konsolen wie PS4, PS5, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch sowie den PC.

Doch welche Spiele genau werden in diesem Jahr veröffentlicht? Erfahrt hier alles über die heiß erwarteten Gaming-Highlights, die in 2025 erscheinen werden.

Hinweis: Diese Release-Liste der Spiele im Jahr 2025 wird ständig aktualisiert. Schaut also gerne regelmäßig vorbei, damit ihr einen Überblick der aktuellen Releasetermine für die verschiedenen Plattformen erhaltet. Sollte dennoch ein für euch wichtiger Titel fehlen, schreibt uns gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

Release-Überblick: Diese Spiele erscheinen im Jahr 2025

Damit ihr stets auf dem Laufenden seid, welche Spiele von Januar bis Dezember 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch und PC erscheinen, bieten wir euch hier auf PlayCentral.de jederzeit den perfekten Überblick in unserer Release-Liste mit allen kommenden Spielen.

Top-Games im Januar 2025

10. Januar – Freedom Wars Remastered (PS4, PS5, Switch, PC)

(PS4, PS5, Switch, PC) 16. Januar – Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo Switch)

(Nintendo Switch) 17. Januar – Dynasty Warriors: Origins (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 17. Januar – Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 22. Januar – Ender Magnolia: Bloom in the Mist (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 23. Januar – Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles (PS4, PS5)

(PS4, PS5) 23. Januar – Synduality: Echo of Ada (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 23. Januar – Cuisineer (PS5, Xbox Series X|S, Switch)

(PS5, Xbox Series X|S, Switch) 28. Januar – The Stone of Madness (PS5, Xbox Series X|S, Switch)

(PS5, Xbox Series X|S, Switch) 28. Januar – Warside (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC) 30. Januar – Phantom Brave: The Lost Hero (PS4, PS5, Switch, PC)

(PS4, PS5, Switch, PC) 30. Januar – Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 30. Januar – Marvel’s Spider-Man 2 (PC)

Top-Games im Februar 2025

11. Februar – Civilization 7 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC) 11. Februar – Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 13. Februar – Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 13. Februar – Urban Myth Dissolution Center (PS5, Switch, PC)

(PS5, Switch, PC) 14. Februar – Date Everything! (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 14. Februar – The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 (PS4, PS5, Switch, PC)

(PS4, PS5, Switch, PC) 14. Februar – Tomb Raider Remastered 4-6 (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) 18. Februar – Lost Records Bloom & Rage Tape 1 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 18. Februar – Avowed (Xbox Series X|S, PC)

(Xbox Series X|S, PC) 20. Februar – Stories from Sol: The Gun-Dog (PS4, PS5, Switch, PC)

(PS4, PS5, Switch, PC) 21. Februar – Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 28. Februar – Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Top-Games im März 2025

4. März – Two Point Museum (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 6. März – Suikoden 1 & 2 HD Remaster (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) 18. März – Lost Records Bloom & Rage Tape 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 18. März – Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) 25. März – Tales of the Shire (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) 27. März – The First Berserker: Khazan (PC, PS5, Xbox Series X|S)

(PC, PS5, Xbox Series X|S) 27. März – Atomfall (PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S, PC) 28. März – Rain World DLC ‘The Watcher’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 20. März – Assassin’s Creed: Shadows (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) März – Atomfall (PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S, PC) März – Football Manager 25 (PS5, Xbox Series X|S, Switch, Mobile PC)

Top-Games im April 2025

17. April – Koira (PS5, PC)

(PS5, PC) 24. April – Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) April – Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Nintendo Switch)

Top-Games im Mai 2025

6. Mai – Captain Blood (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch) 15. Mai – Doom: The Dark Ages (PS5, Xbox Series X/S, PC)

(PS5, Xbox Series X/S, PC) 15. Mai – Tennis Manager 25

16. Mai – Capcom Fighting Collection 2 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

(PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) 20. Mai – Dune Awakening (PC)

(PC) 30. Mai – Disney Illusion Island (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) 30. Mai – Elden Ring Nightreign (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) 30. Mai – Lost Soul Aside (PC, PS5)

Top-Games im Juni 2025

5. Juni – Bravely Default Flying Fairy HD Remaster (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Civilization 7 – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

– Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) 5. Juni – Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Fortnite (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Hitman World of Assassination – Signature Edition (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Hogwarts Legacy (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Street Fighter 6 (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Mario Kart World (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Survival Kids (Switch 2)

(Switch 2) 5. Juni – Yakuza 0 Director’s Cut (Switch 2)

(Switch 2) 12. Juni – Kingdom Hearts All-In-One-Package (PS4)

(PS4) 12. Juni – Stellar Blade (PC)

(PC) 12. Juni – Death Stranding 2 (PS5)

Top-Games im Juli 2025

17. Juli – Donkey Kong Bananza (Switch 2)

(Switch 2) 24. Juli – Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) 24. Juli – Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Switch 2)

(Switch 2) 29. Juli – Tales of the Shire: Ein „Der Herr der Ringe“-Spiel (PC, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch)

Top-Games im August 2025

28. August – Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Sternensplitter-Welt (Switch 2)

(Switch 2) 28. August – Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake (PS5, Xbox Series X/S)

(PS5, Xbox Series X/S) 28. August – Shinobi: Art of Vengeance (PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch)

Top-Games im September 2025

4. September – Star Wars Outlaws (Switch 2)

(Switch 2) 12. September – Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Top-Games im Oktober 2025

2. Oktober – Ghost of Yotei (PS5)

(PS5) 10. Oktober – Battlefield 6 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

(PS5, Xbox Series X/S, PC) 10. Oktober – Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) 10. Oktober – Little Nightmares: Enhanced Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) 23. Oktober – Plants vs. Zombies: Replanted (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 & 2)

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 & 2) 24. Oktober – The House of the Dead 2: Remake

24. Oktober – Once Upon a Katamari

28. Oktober – Wreckreation

28. Oktober – Simon the Sorcerer Origins

28. Oktober – Silly Polly Beast

28. Oktober – Halls of Torment

28. Oktober – Beneath

29. Oktober – The Outer Worlds 2

30. Oktober – Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

30. Oktober – Mortal Kombat Legacy Collection

30. Oktober – Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition

30. Oktober – Dragon Quest I & II HD-2D Remake

30. Oktober – Asterix & Obelix: Mission Babylon

30. Oktober – Arc Raiders

31. Oktober – Mina the Hollower

31. Oktober – Tales of Xillia Remastered

Top-Games im November 2025

4. November – Age of Empires 4 Anniversary Edition

4. November – Football Manager 26

4. November – Satisfactory

5. November – Biped 2

6. November – Honeycomb: The World Beyond

6. November – Syberia Remastered

6. November – Unbeatable

7. November – Anima: Gate of Memories 1 & 2 Remaster

7. November – I Hate This Place

11. November – Goodnight Universe

11. November – Lumines Arise

11. November – Possessor(s)

11. November – Rue Valley

11. November – Sacred 2: Fallen Angel Remaster

12. November – Winter Burrow

13. November – Anno 117: Pax Romana (PC)

(PC) 13. November – Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack

13. November – PUBG: Battlegrounds

13. November – GIGASWORD

13. November – Rennsport

13. November – Inazuma Eleven: Victory Road

14. November – Where Winds Meet

14. November – Call of Duty: Black Ops 7 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

(PS5, Xbox Series X/S, PC) 14. November – Videoverse

17. November – The Berlin Apartement

18. November – Spongebob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten

18. November – Morsels

19. November – Demonschool

20. November – Stalker 2: Heart of Chornobyl (Xbox Series X/S, PC)

(Xbox Series X/S, PC) 20. November – R-Type Delta: HD Boosted

20. November – Outlaws + Handful of Missions Remaste

20. November – Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked

20. November – Neon Inferno

26. November – Terminator 2D: No Fate

27. November – Bubble Bobble Sugar Dungeons

Top-Games im Dezember 2025