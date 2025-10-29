Spiele-Release 2025: Diese Games erscheinen für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Switch & PC

Dieser Artikel wurde am 29. Oktober 2025 aktualisiert und durch neue Spiele ergänzt!
Im Jahr 2025 erwarten uns viele neue Spiele für Konsolen wie PS4, PS5, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch sowie den PC.
Doch welche Spiele genau werden in diesem Jahr veröffentlicht? Erfahrt hier alles über die heiß erwarteten Gaming-Highlights, die in 2025 erscheinen werden.
Hinweis: Diese Release-Liste der Spiele im Jahr 2025 wird ständig aktualisiert. Schaut also gerne regelmäßig vorbei, damit ihr einen Überblick der aktuellen Releasetermine für die verschiedenen Plattformen erhaltet. Sollte dennoch ein für euch wichtiger Titel fehlen, schreibt uns gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.
Release-Überblick: Diese Spiele erscheinen im Jahr 2025
Damit ihr stets auf dem Laufenden seid, welche Spiele von Januar bis Dezember 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch und PC erscheinen, bieten wir euch hier auf PlayCentral.de jederzeit den perfekten Überblick in unserer Release-Liste mit allen kommenden Spielen.
Top-Games im Januar 2025
- 10. Januar – Freedom Wars Remastered (PS4, PS5, Switch, PC)
- 16. Januar – Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo Switch)
- 17. Januar – Dynasty Warriors: Origins (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- 17. Januar – Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)
- 22. Januar – Ender Magnolia: Bloom in the Mist (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)
- 23. Januar – Star Wars Episode 1: Jedi Power Battles (PS4, PS5)
- 23. Januar – Synduality: Echo of Ada (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- 23. Januar – Cuisineer (PS5, Xbox Series X|S, Switch)
- 28. Januar – The Stone of Madness (PS5, Xbox Series X|S, Switch)
- 28. Januar – Warside (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- 30. Januar – Phantom Brave: The Lost Hero (PS4, PS5, Switch, PC)
- 30. Januar – Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)
- 30. Januar – Marvel’s Spider-Man 2 (PC)
Top-Games im Februar 2025
- 11. Februar – Civilization 7 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- 11. Februar – Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- 13. Februar – Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)
- 13. Februar – Urban Myth Dissolution Center (PS5, Switch, PC)
- 14. Februar – Date Everything! (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- 14. Februar – The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 (PS4, PS5, Switch, PC)
- 14. Februar – Tomb Raider Remastered 4-6 (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- 18. Februar – Lost Records Bloom & Rage Tape 1 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- 18. Februar – Avowed (Xbox Series X|S, PC)
- 20. Februar – Stories from Sol: The Gun-Dog (PS4, PS5, Switch, PC)
- 21. Februar – Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)
- 28. Februar – Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series X|S, PC)
Top-Games im März 2025
- 4. März – Two Point Museum (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- 6. März – Suikoden 1 & 2 HD Remaster (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- 18. März – Lost Records Bloom & Rage Tape 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- 18. März – Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- 25. März – Tales of the Shire (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- 27. März – The First Berserker: Khazan (PC, PS5, Xbox Series X|S)
- 27. März – Atomfall (PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S, PC)
- 28. März – Rain World DLC ‘The Watcher’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)
- 20. März – Assassin’s Creed: Shadows (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- März – Atomfall (PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S, PC)
- März – Football Manager 25 (PS5, Xbox Series X|S, Switch, Mobile PC)
Top-Games im April 2025
- 17. April – Koira (PS5, PC)
- 24. April – Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- April – Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Nintendo Switch)
Top-Games im Mai 2025
- 6. Mai – Captain Blood (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch)
- 15. Mai – Doom: The Dark Ages (PS5, Xbox Series X/S, PC)
- 15. Mai – Tennis Manager 25
- 16. Mai – Capcom Fighting Collection 2 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)
- 20. Mai – Dune Awakening (PC)
- 30. Mai – Disney Illusion Island (PC, PS5, Xbox Series X/S)
- 30. Mai – Elden Ring Nightreign (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)
- 30. Mai – Lost Soul Aside (PC, PS5)
Top-Games im Juni 2025
- 5. Juni – Bravely Default Flying Fairy HD Remaster (Switch 2)
- 5. Juni – Civilization 7 – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)
- 5. Juni – Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Switch 2)
- 5. Juni – Fortnite (Switch 2)
- 5. Juni – Hitman World of Assassination – Signature Edition (Switch 2)
- 5. Juni – Hogwarts Legacy (Switch 2)
- 5. Juni – Street Fighter 6 (Switch 2)
- 5. Juni – Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Switch 2)
- 5. Juni – Mario Kart World (Switch 2)
- 5. Juni – Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Switch 2)
- 5. Juni – Survival Kids (Switch 2)
- 5. Juni – Yakuza 0 Director’s Cut (Switch 2)
- 12. Juni – Kingdom Hearts All-In-One-Package (PS4)
- 12. Juni – Stellar Blade (PC)
- 12. Juni – Death Stranding 2 (PS5)
Top-Games im Juli 2025
- 17. Juli – Donkey Kong Bananza (Switch 2)
- 24. Juli – Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series X/S)
- 24. Juli – Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Switch 2)
- 29. Juli – Tales of the Shire: Ein „Der Herr der Ringe“-Spiel (PC, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch)
Top-Games im August 2025
- 28. August – Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Sternensplitter-Welt (Switch 2)
- 28. August – Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake (PS5, Xbox Series X/S)
- 28. August – Shinobi: Art of Vengeance (PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch)
Top-Games im September 2025
- 4. September – Star Wars Outlaws (Switch 2)
- 12. September – Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X/S, PC)
Top-Games im Oktober 2025
- 2. Oktober – Ghost of Yotei (PS5)
- 10. Oktober – Battlefield 6 (PS5, Xbox Series X/S, PC)
- 10. Oktober – Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)
- 10. Oktober – Little Nightmares: Enhanced Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)
- 23. Oktober – Plants vs. Zombies: Replanted (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 & 2)
- 24. Oktober – The House of the Dead 2: Remake
- 24. Oktober – Once Upon a Katamari
- 28. Oktober – Wreckreation
- 28. Oktober – Simon the Sorcerer Origins
- 28. Oktober – Silly Polly Beast
- 28. Oktober – Halls of Torment
- 28. Oktober – Beneath
- 29. Oktober – The Outer Worlds 2
- 30. Oktober – Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
- 30. Oktober – Mortal Kombat Legacy Collection
- 30. Oktober – Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition
- 30. Oktober – Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- 30. Oktober – Asterix & Obelix: Mission Babylon
- 30. Oktober – Arc Raiders
- 31. Oktober – Mina the Hollower
- 31. Oktober – Tales of Xillia Remastered
Top-Games im November 2025
- 4. November – Age of Empires 4 Anniversary Edition
- 4. November – Football Manager 26
- 4. November – Satisfactory
- 5. November – Biped 2
- 6. November – Honeycomb: The World Beyond
- 6. November – Syberia Remastered
- 6. November – Unbeatable
- 7. November – Anima: Gate of Memories 1 & 2 Remaster
- 7. November – I Hate This Place
- 11. November – Goodnight Universe
- 11. November – Lumines Arise
- 11. November – Possessor(s)
- 11. November – Rue Valley
- 11. November – Sacred 2: Fallen Angel Remaster
- 12. November – Winter Burrow
- 13. November – Anno 117: Pax Romana (PC)
- 13. November – Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack
- 13. November – PUBG: Battlegrounds
- 13. November – GIGASWORD
- 13. November – Rennsport
- 13. November – Inazuma Eleven: Victory Road
- 14. November – Where Winds Meet
- 14. November – Call of Duty: Black Ops 7 (PS5, Xbox Series X/S, PC)
- 14. November – Videoverse
- 17. November – The Berlin Apartement
- 18. November – Spongebob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten
- 18. November – Morsels
- 19. November – Demonschool
- 20. November – Stalker 2: Heart of Chornobyl (Xbox Series X/S, PC)
- 20. November – R-Type Delta: HD Boosted
- 20. November – Outlaws + Handful of Missions Remaste
- 20. November – Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
- 20. November – Neon Inferno
- 26. November – Terminator 2D: No Fate
- 27. November – Bubble Bobble Sugar Dungeons
Top-Games im Dezember 2025
- 2. Dezember – Destiny 2: Renegades (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S)
- 3. Dezember – Let it Die Inferno
- 4. Dezember – Octopath Traveler 0 (Switch 1 & 2)
- 4. Dezember – Blood: Refreshed Supply
- 8. Dezember – Yakuza 0: Director’s Cut (PS5, Xbox Series X/S, PC)
- 8. Dezember – Yakuza Kiwami
- 8. Dezember – Yakuza Kiwami 2
- 8. Dezember – Microsoft Flight Simulator 2024 (PC)
- 9. Dezember – Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International
- 10. Dezember – Mutant Football League 2
- 12. Dezember – Code Violet