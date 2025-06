007 First Light: Capcom zeigt die Ursprünge von James Bond im kommenden Action-Adventure

Mit 007 First Light kehrt James Bond 2026 auf die Bildschirme zurück – aber so, wie ihn bislang noch niemand erlebt hat. Das neue Third-Person-Actionspiel von IO Interactive, den Machern der erfolgreichen Hitman-Reihe, erzählt die Vorgeschichte des weltberühmten Spions – unabhängig von Filmen oder Romanen. Der Titel wurde im Rahmen des aktuellen State of Play-Events offiziell vorgestellt.

Jung, unerfahren, entschlossen: Der jüngste Bond aller Zeiten

In 007 First Light schlüpfen Spieler in die Rolle eines 26-jährigen James Bond – zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht der elegante, weltgewandte Geheimagent ist, sondern ein unerfahrener Navy-Soldat. Nach einer dramatischen Rettungsaktion wird er für das streng geheime MI6-Trainingsprogramm rekrutiert. Dort beginnt seine Verwandlung in die legendäre Doppelnull.

Diese Neuinterpretation erzählt Bonds Anfänge als Spion – inklusive Selbstzweifel, Leichtsinn und der ersten Einsätze, bei denen er lernt, wann es besser ist zu kämpfen, zu täuschen oder zu verschwinden.

Weltweite Missionen, bekannte Gesichter und neue Verbündete

Trotz der eigenständigen Story dürfen sich Fans auf viele vertraute Elemente freuen. Im Spiel begegnet Bond unter anderem M, Q und Moneypenny – allesamt neu interpretiert für das eigenständige 007-Universum. Neu dabei ist auch Greenway, ein eigens geschaffener Mentor, der Bond unter seine Fittiche nimmt – und ihn auf das Leben als MI6-Agent vorbereitet.

Die Missionen führen durch ikonische Schauplätze rund um den Globus: von eisigen Gebirgspässen bis hin zu tropischen Küsten. Dabei stehen Abwechslung und cineastische Inszenierung im Mittelpunkt.

Gameplay mit Vielfalt: Schleichen, Kämpfen, Verfolgen

IO Interactive kombiniert seine Erfahrung aus Hitman mit neuen Elementen:

007 First Light bietet ein Mix aus Stealth-Passagen, Nahkampf, Feuergefechten, Verfolgungsjagden und dem Einsatz moderner Gadgets. Dabei soll das Spiel Spielerinnen und Spielern die Wahl lassen, wie sie Situationen lösen – leise und effizient oder konfrontativ und direkt.

Die Entwickler versprechen ein dynamisches Gameplay, das an Bonds Fähigkeiten wächst und sich dem Spielfortschritt anpasst. Bonds Ausbildung ist gleichzeitig Tutorial und erzählerische Grundlage – elegant miteinander verwoben.

Technisch auf dem neuesten Stand: Glacier-Engine & PS5-Optimierung

007 First Light wird mit IO Interactives hauseigener Glacier-Engine realisiert, die bereits bei Hitman 3 für hohe visuelle Qualität sorgte. Für die PS5 setzt man zudem auf PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – was bedeutet: 60 FPS im Qualitätsmodus, flüssige Darstellung, kurze Ladezeiten und stabile Performance, auch auf der kommenden PS5 Pro.

Der Titel wird exklusiv für PlayStation 5 erscheinen – eine PC-Version ist aktuell nicht angekündigt.

Release & Ausblick: Der Countdown läuft

Die Veröffentlichung von 007 First Light ist für 2026 geplant. IO Interactive kündigte bereits an, im Laufe des Jahres weitere Details zu Gameplay, Charakterentwicklung und Story zu präsentieren.

Wer schon jetzt neugierig geworden ist, kann das Spiel ab sofort auf die Wunschliste setzen. Für Fans von Action-Adventures, Spionage-Geschichten und natürlich James Bond dürfte 007 First Light eines der spannendsten kommenden Projekte sein – nicht nur wegen der bekannten Lizenz, sondern wegen der frischen, mutigen Perspektive.

James Bond wird neu gedacht

007 First Light geht bewusst neue Wege und rückt die menschliche Seite des Mythos James Bond in den Mittelpunkt. Statt cooler One-Liner und Vodka Martini gibt es Zweifel, Wachstum und persönliche Entscheidungen – verpackt in ein technisch starkes Action-Adventure mit viel Potenzial. Wer sehen will, wie ein junger Bond seinen Weg zur Doppelnull findet, sollte das Spiel definitiv im Auge behalten.