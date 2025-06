Thief VR: Legacy of Shadow – Das legendäre Stealth-Franchise kehrt 2025 in Virtual Reality zurück

Die Schatten sind zurück – und dieses Mal greifst du buchstäblich selbst nach ihnen. Mit Thief VR: Legacy of Shadow kündigten Vertigo Games, Eidos-Montréal und Maze Theory im Rahmen des aktuellen PlayStation State of Play offiziell ein neues Kapitel der legendären Thief-Reihe an – entwickelt exklusiv für Virtual Reality. Der Titel erscheint 2025 für PS VR2, Meta Quest 2, 3 und 3S sowie PC VR.

Ein neues Kapitel, ein neues Gesicht: Du bist Magpie

In Thief VR: Legacy of Shadow übernehmen Spieler die Rolle von Magpie, einer gerissenen Diebin, die nach dem Verlust ihrer Eltern auf den Straßen der Stadt aufwuchs – einem gefährlichen Ort voller Intrigen, Schatten und Steampunk-Technologie. Als Magpie entdeckst du ein geheimnisvolles Artefakt, das dich in eine Verschwörung von historischer Tragweite verstrickt.

Dein Ziel: Überleben, aufklären – und vor allem: stehlen.

Stealth pur in VR: Die Schatten werden greifbar

Das Spiel bringt das klassische Stealth-Erlebnis der Thief-Reihe in die virtuelle Realität – und das auf immersive Weise. Die Spieler schleichen, klettern, hacken und bestehlen physisch mit Händen und Körperbewegungen. Du duckst dich real hinter Mauern, öffnest Schlösser durch präzise Handbewegungen und nutzt ein Arsenal an Pfeilen und Gadgets, um Wachen abzulenken oder auszuschalten.

Laut Entwickler ist jede Mission offen gestaltet: Du entscheidest, ob du lautlos durch die Schatten gleitest oder gezielt Gegner eliminierst. Jeder Spielstil soll belohnt werden – ganz im Geiste der Serie.

Die Stadt lebt – und du lebst in ihr

Die namenslose Stadt, bekannt aus den früheren Thief-Teilen, wird in Legacy of Shadow zur vollständig begehbaren VR-Spielwelt. Inspiriert von Gotik, Steampunk und viktorianischem Flair bietet sie Hinterhöfe, Dächer, dunkle Gassen und pompöse Herrenhäuser – alles voller Geheimnisse.

Magpies Geschichte wird mit filmischer Inszenierung erzählt, ergänzt durch bekannte Gameplay-Elemente wie Taschendiebstahl, Klettern, Erkundung und cleveres Kombinieren von Tools. Das Storytelling soll laut den Entwicklern spielerisch und interaktiv sein – nicht passiv.

Stimmen aus dem Schatten: Entwickler über das neue Thief

„Wir wollten ein VR-Erlebnis erschaffen, in dem Spieler nicht nur wie ein Dieb spielen – sondern sich wie einer fühlen“, erklärt Richard Stitselaar, CEO von Vertigo Games. Thief VR soll laut ihm ein Meilenstein für immersives Geschichtenerzählen werden.

Auch Steven Gallagher, Kreativdirektor bei Eidos-Montréal, zeigt sich begeistert:

„Thief war schon immer ein Spiel über Köpfchen, Werkzeuge und Schatten. All das bekommt durch VR eine neue Tiefe.“

Phil White, CEO von Maze Theory, beschreibt die Geheimhaltung rund um das Projekt als „diebstahlwürdig“ und betont:

„Unser Ziel war es, den Geist von Thief mit neuer Technologie und einem frischen Ansatz neu zu entfachen.“

Release 2025 – Wunschlisten ab sofort offen

Thief VR: Legacy of Shadow erscheint 2025 für die Plattformen PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3, 3S sowie PC VR (SteamVR). Der Titel kann ab sofort auf allen Plattformen der Wunschliste hinzugefügt werden.

Wer stets auf dem Laufenden bleiben will, kann sich auf ThiefVR.com für den offiziellen Newsletter anmelden oder der Community auf TikTok, X, Instagram, Facebook und Bluesky folgen.

Ein Klassiker neu gedacht

Mit Thief VR: Legacy of Shadow kehrt ein Kult-Franchise zurück – in einer Form, wie man sie noch nie erlebt hat. Authentisches Stealth-Gameplay, kombiniert mit modernster VR-Technologie, verspricht ein intensives Abenteuer für Fans der Serie und Neueinsteiger gleichermaßen. 2025 schleichen wir wieder – dieses Mal mit echten Schritten im Wohnzimmer.