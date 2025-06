Little Nightmares III erscheint am 10. Oktober 2025 – Die Albträume kehren zurück

Die Schatten flüstern, der Staub tanzt in der Dunkelheit – und mit ihm kehrt eines der unheimlichsten Horror-Franchises der letzten Jahre zurück. Little Nightmares III erscheint am 10. Oktober 2025 – und es bringt nicht nur Gänsehaut, sondern auch eine Welle an spannenden Neuerungen, Editionen und Cross-Media-Erweiterungen mit sich.

Entwickelt wird der dritte Teil erstmals nicht mehr von Tarsier Studios, sondern von den Horror-Spezialisten bei Supermassive Games, die sich bereits mit Titeln wie Until Dawn oder The Dark Pictures Anthology einen Namen gemacht haben. Der Publisher Bandai Namco Entertainment Europe hat nun endlich die umfassenden Details zum Release bekannt gegeben.

Gefangen in der Spirale: Die Geschichte von Low und Alone

Im Zentrum der neuen Albtraumreise stehen zwei neue Charaktere: Low und Alone, die in einer surrealen Welt namens Spirale gefangen sind – einem Reich voller Täuschungen, Illusionen und grotesker Gefahren. Eines der ersten vorgestellten Areale, Carnevale, ein verfallener Jahrmarkt, verleiht der ohnehin schon düsteren Atmosphäre eine besonders verstörende Note.

Wie schon in den Vorgängern wird auf Sprache weitgehend verzichtet – stattdessen erzählen Umgebung, Musik und die Interaktionen der Charaktere eine tiefgründige, metaphorisch aufgeladene Geschichte.

Alle Editionen im Überblick – von Standard bis Spiral

Mit dem neuen Teil kehrt auch die Qual der Wahl bei den Editionen zurück. Bandai Namco hat mehrere Varianten angekündigt:

Standard Edition

Enthält das Hauptspiel.

Enthält: Hauptspiel Secrets of The Spiral – Expansion Pass Residents Costumes Pack

Für Sammler:innen mit Stil. Enthält zusätzlich: Sammelfigur Steelbook Artbook (physisch) Digitaler & physischer Soundtrack Sticker-Set

Das Nonplusultra für Fans. Enthält alles aus der Mirror Edition sowie: Figur mit Musikbox-Sockel Wichtel-Controller-/Handyhalter Zweiseitige Sammlermünze (Low & Alone)

Vorbestellerboni

Alle Vorbesteller:innen erhalten das exklusive Dark Six Costumes Set. Digitale Vorbestellungen auf PS5, Xbox Series X|S und PC bieten zusätzlich sofortigen Zugang zur Little Nightmares Enhanced Edition.

Enhanced Edition – Rückkehr in den Schlund

Parallel zum neuen Spiel erscheint auch eine technisch überarbeitete Version des Klassikers mit Little Nightmares: Enhanced Edition. Diese erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.



Die Enhanced Edition bietet:

Volumetrische Beleuchtung & Raytracing

Überarbeitete Kontrollpunkte

Neue Gameplay-Hilfen

Secrets of The Spiral – Der Expansion Pass

Bereits jetzt bekannt ist der erste große Erweiterungspass:

Zwei zusätzliche Kapitel (Details folgen)

(Details folgen) Exklusives Kostümset

Der Pass ist in der Digital Deluxe Edition sowie in den Collector-Editionen enthalten.

Little Nightmares-Universum expandiert: Comics, Podcasts & VR

Das Franchise geht inzwischen weit über Videospiele hinaus und erschafft ein ganzes Albtraum-Multiversum:

Podcast: Der Klang der Albträume – Staffel 2

Die beliebte Reihe mit über 2 Millionen Streams erhält eine Fortsetzung.

Comic: Little Nightmares – Descent to Nowhere

Erscheint ab Oktober 2025. Zwei parallel laufende Handlungsstränge:

Hush und Mono fliehen aus einem düsteren Gefängnis.

fliehen aus einem düsteren Gefängnis. Detektivin Myra untersucht Fälle verschwundener Kinder.

Roman: The Lonely Ones

Autor : E.C. Myers

: E.C. Myers Release : September 2025 bei Scholastic.

: September 2025 bei Scholastic. Story: Die Geschichte um Ruse und ihre Flucht vom albtraumhaften Jahrmarkt.

VR-Spin-off: Little Nightmares VR – Altered Echoes

In Entwicklung bei Iconik Studio – ein immersives Horrorerlebnis, Details folgen.

Stop-Motion-Projekt

Ein Teaser wurde beim Showcase vorgestellt – entwickelt in Kooperation mit Taller del Chucho.

Ein Albtraum, den wir kaum erwarten können

Little Nightmares III wird mehr als nur ein weiterer Teil – es ist der Kern eines ambitionierten Horror-Universums. Die Kombination aus düsterer Symbolik, innovativem Co-op-Gameplay und multimedialem Storytelling macht das Spiel zu einem Pflichttermin für Fans von atmosphärischem Horror. Der 10. Oktober 2025 dürfte für viele der Beginn eines weiteren, unvergesslichen Albtraums sein. Ich freue mich in jedem Fall schon jetzt auf den düsteren Puzzle-Plattformer.