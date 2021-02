Star Wars-Spiel von Ubisoft noch in sehr frühem Stadium – wer entwickelt es?

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass künftig nicht mehr nur EA Spiele zum „Star Wars“-Franchise entwickeln wird, auch wenn sie weiterhin eine große Rolle spielen sollen. Disney betraut ab sofort auch andere Publisher mit der Produktion von Videospielen unter dem Banner von Lucasfilm Games, was nicht zuletzt zu der Meldung führte, dass Ubisoft ein waschechtes Star Wars mit „einem Story-driven-open-world-Hintergrund“ erschafft.

Massive Entertainment, die sich bereits durch Games wie The Division einen Namen machten, haben mit der Arbeit an einem noch vollkommen unbekannten SW-Spiel begonnen.

Star Wars-Spiel von Ubisoft in weiter, weiter Ferne

Nun hatten die Fans gehofft, dass sie schon in nächster Zeit einen Einblick in das von Ubisoft bezeichnete, „bahnbrechende Star Wars-Abenteuer“ erhalten könnten. Doch so viel vorab: es wird noch eine lange Zeit dauern, bis es hier etwas zu sehen, geschweige denn etwas zu zocken gibt. Denn das Spiel befindet sich noch in der „sehr frühen Entwicklungsphase“.

Das hat CEO Yves Guillemot jetzt während einer Investorenkonferenz bestätigt. Demnach wird es in nächster Zeit nicht zu einer Veröffentlichung kommen.

Er konnte demnach auch noch keine genaue Angabe machen, was das Release-Datum betrifft, was Anwesende bei der Konferenz hinterfragt haben. Es sei sogar so früh, dass es nicht mal ein Release-Zeitfenster geben könne. Guillemot meint:

„Wir können sagen, dass wir uns mit dem Star Wars-Spiel in der frühen Phase der Entwicklung befinden. Die Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.“

Das gilt auch für Informationen des kommenden Sci-Fi-Epos. Wir rechnen damit, dass es also noch ein paar Jahre dauern wird, bis es hier handfeste Infos respektive einen Release geben wird. Meiner Einschätzung nach könnten es im besten Fall so um die 3 Jahre werden. Bis 2023 müssen wir hier sowieso erst einmal abwarten, denn erst dann läuft der exklusive EA-Deal aus. Ein Release in 2024 halte ich für sehr wahrscheinlich.

Star Wars: Ist Lars Mikkelsen als Großadmiral Thrawn in der Ahsoka-Serie dabei?

Produzent über Ansatz und Idee des Star Wars-Spiels

Wer produziert eigentlich das Star Wars-Spiel bei Ubisoft? Parallel meint der Creative Director Julian Gerighty von Massive Entertainment, dass er ein waschechter „Star Wars“-Fan sei und dass die Charaktere, Planeten und Raumschiffe im Laufe seines Lebens in sein Blut übergegangen seien. Heißt also, dass das Spiel von langjährigen Fans produziert wird, so in etwa wie die erste Realfilmserie The Mandalorian – was bekanntermaßen ein echter Erfolg geworden ist.

„Wir möchten etwas vollends Eigenständiges entwickeln in Hinsicht unserer vergangenen Arbeit, während wir die Messlatte für die Industrie noch höher legen.“

Der Fokus liege auf der „fesselnden Story“, die mit einer „Vielzahl an Charakteren ausgestattet wird, mit denen sich Spieler identifizieren und verbinden können“.

Sie möchten also das nehmen, was wir schon aus dem SW-Universum kennen und es wiederum mit einzigartigen wie neuen (!) Charakteren und Geschichten verbinden. Ein vielsprechender wie willkommener Ansatz. Und dass das funktionieren kann, bewies Respawn Entertainment bereits mit Star Wars Jedi: Fallen Order.

In der Zwischenzeit könnte es sogar sein, dass wir zumindest weit vorher noch ein Adventure-Pendant von EA und Respawn erwarten dürfen. Denn Star Wars Jedi: Fallen Order 2 könnte schon in absehbarer Zeit angekündigt und vorgestellt werden. Sie haben bereits durchsickern lassen, dass sie wohl an einem Nachfolger arbeiten:

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 – EA-CEO teasert offiziell Sequel