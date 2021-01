Ubisoft entwickelt neues Star Wars-Spiel

Nachdem am gestrigen Tag bekannt wurde, dass Lucasfilm Games ein neues Spiel zum „Indiana Jones“-Franchise in Arbeit hat, geht es heute mit der Sternensaga weiter: Ubisoft entwickelt ein neues „Star Wars“-Spiel.

Laut Wired, die dies via Lucasfilm Games offiziell bestätigen können, sei dies erst der Anfang.

Und ja, ihr habt richtig gehört. Nachdem aufgrund des exklusiven Deals zwischen Electronic Arts und Disney lediglich EA in den letzten 8 Jahren Spiele zum „Krieg der Sterne“ veröffentlichen durften, scheint Disney den Deal in der bisherigen Form wohl nicht verlängert zu haben. Sean Shoptaw, Senior Vide President of Global Games and Interactive Experience bei Disney, meint gegenüber Wired:

„EA war und bleibt ein sehr wichtiger und strategischer Partner für uns und das wird sich nicht ändern. Aber wir denken, dass es da noch Raum für andere gibt.“

Der Deal entstand 2012 und endet dann wohl planmäßig 2022. EA soll laut Wired aber auch im Anschluss weiterhin an „Star Wars“-Titeln arbeiten. Das könnte nun bedeuten, dass der Ubisoft-Titel nicht vor einem bestimmten Zeitpunkt in 2022 oder erst 2023 erscheint. Vielleicht wurde der Deal aber auch vorzeitig verändert, das ist völlig unbekannt.

Nun stellt sich die Frage, welche Entwicklerstudios und Publisher in den kommenden Jahren Spiele zum Franchise produzieren werden. Ubisoft macht ganz offensichtlich den Anfang. Und was wird das für ein Spiel, das Ubisoft hier fabriziert?

Erste Details zum Star Wars-Spiel von Ubisoft

Wie die Kollegen von Wired berichten, soll es sich hierbei um ein Open-World-Spiel im „Star Wars“-Unviersum handeln.

Im Detail ist die Rede von Ubisoft Massive Entertainment, das Entwicklerstudio hinter The Division. Sie werden das neue SW-Spiel unter der Führung von Julian Gerighty (Creative Director) entwickeln. Er durfte bereits die Produktion bei The Crew und The Division 2 leiten.

Neben dem Detail, dass es sich um ein Open-World-Spiel handeln soll, kommt die bekannte Snowdrop-Engine von Ubisoft Massive zum Einsatz. Das steht ebenfalls bereits fest. Diese kennen wir bereits aus „The Division 2“.

Mehr Informationen gibt es derzeit noch nicht, so bleiben das Setting und die Einordnung in der „Star Wars“-Timeline bis auf Weiteres ein Mysterium.

Doch der Ubisoft-CEO Yves Guillemot spricht sich gegenüber Wired aus und meint:

„Unser Ubisoft Massive-Studio arbeitet eng mit Lucasfilm Games zusammen, um ein originales Star Wars-Abenteuer zu erschaffen, das sich von allem unterscheidet, was es bislang gab.“

Ubisoft, die mit Assassin’s Creed immer wieder aufs Neue beweisen, dass sie ihr Open-World-Handwerk verstehen, möchte also gänzlich neue Wege einschlagen. Was wir am Ende für ein Abenteuer erwarten und in welcher Hinsicht sich dieses Spiel von anderen „Star Wars“-Abenteuern unterscheidet, bleibt noch ein Geheimnis.

Wenn wir mehr über das neue „Star Wars“-Spiel von Ubisoft erfahren, lest ihr es umgehend auf PlayCentral.de.