Bethesda kündigt brandneues Indiana Jones-Spiel offiziell an!

Wir bekommen ein Wiedersehen mit Indiana Jones! Allerdings nicht auf der großen Leinwand, sondern in Form eines neuen Videospiels. Bethesda kündigte ihr neues Indiana Jones-Spiel heute offiziell und ganz überraschend an.

Bethesda bringt neues Indiana Jones-Spiel

Die Ankündigung des neuen Indiana Jones-Spiels wird von einem kurzen Teaser-Trailer begleitet, der unter anderem den markanten Fedora-Hut und die Peitsche zeigt. Mehr gibt es bis dato leider noch nicht zu sehen, auch ein Titel für das Spiel fehlt noch. Aber ein paar interessante Informationen teilte Publisher Bethesda mit.

Komplett neue Story: So gibt Bethesda bekannt, dass wir in dem Spiel eine gänzlich neue Geschichte geboten bekommen, die in der Hochzeit der Abenteurer-Karriere von Indy angesiedelt ist! Genauere Einzelheiten werden in Zukunft noch verraten.

Wolfenstein-Macher am Werk

Das Game entsteht beim Entwicklerstudio MachineGames: Wolfenstein-Fans dürften hier hellhörig werden. Die bekannte Nazi-Shooter-Reihe hat ebenfalls bei MachineGames ihr Zuhause. Da passt der draufgängerische Abenteurer ja schonmal gut rein. Bereits in den alten Filmen bekam Indy es oft mit den Widersachern aus dem Dritten Reich zu tun. Als Executive Producer fungiert Todd Howard, der zudem an The Elder Scrolls 6 und Starfield beteiligt ist.

Microsoft kauft Bethesda und sichert sich damit Marken wie Fallout, DOOM und Elder Scrolls

Kollaboration mit Lucasfilm Games: Außerdem wird das „Indiana Jones“-Spiel in Zusammenarbeit mit dem erst kürzlich wiederbelebten Label Lucasfilm Games produziert.

Für welche Plattformen erscheint das Spiel? Da Bethesda von Microsoft übernommen wurde, gilt ein Release für die Xbox Series S/X sowie PC als am wahrscheinlichsten. Für PS5 wurde das Spiel noch nicht bestätigt. Ohnehin dürfte das Spiel erst in einigen Jahren auf den Markt kommen.