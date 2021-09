Das Buch von Boba Fett: Disney Plus-Serie startet am 29. Dezember – alle Infos

Wie Disney jüngst verkünden ließ, steht das finale Startdatum für die neue „Star Wars“-Realfilmserie fest. Die Sternensaga aus der weit, weit entfernten Galaxis bekommt zwischen Weihnachten und Silvester Zuwachs.

Wann startet Star Wars: The Book of Boba Fett? Das Buch von Boba Fett startet am 29. Dezember 2021 exklusiv auf Disney Plus. Und der 29. Dezember 2021 ist übrigens ein Mittwoch, die neuen Episoden werden dann am jeweiligen Mittwoch der Woche ausgestrahlt. Es geht insgesamt 7 Episoden. Die Serie läuft am 9. Februar 2021 mit der finalen Episode über die VoD-Streamingbühne.

Das offizielle Key-Art zur Serie, das die Verantwortlichen im Rahmen der Ankündigung geteilt haben, seht ihr hier in seiner vollen Pracht. Boba Fett ist bereit:

Boba Fett auf Jabbas Thron © Disney/Lucasfilm

Was passiert in Das Buch von Boba Fett?

In der Post-Creditszene von The Mandalorian Staffel 2, in der Disney die Serie angekündigt hat, haben wir bereits gesehen, wo es unseren gefürchteten Kopfgeldjäger hin verschlägt.

Nachdem Jabba the Hut in „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ sein Ableben entgegenblicken musste, und Boba Fett nach seinem Tänzchen mit dem Sarlacc in „The Mandalorian Staffel 2“auf Tatooine aufgetaucht ist, tut er sich erst mit dem Mandalorianer Din Djarin zusammen, um etwaige Abenteuer in der Galaxis zu bestreiten, bevor er schließlich nach Tatooine zurückkehren kann. Hier folgt er seinen eigenen Plänen und reißt sich in der besagten Post-Creditszene den Palast von Jabba unter den Nagel. Er hat ganz offensichtlich Großes vor.

Allzu viel zum eigentlichen Inhalt von „Das Buch von Boba Fett“ ist dabei noch nicht bekannt. Wir wissen jedoch, dass der legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett und die Söldnerin Fennec Shand in den Palast zurückkehren, um sich das einstige Hoheitsgebiet von Jabba den Hutten unter den Nagel zu reißen. Das bedeutet, dass Boba Fett wohl einen Abstecher in die Unterwelt der Galaxis macht und dabei die Gebiete von Jabba beansprucht. Fragt sich nur, was wohl die anderen Verbrechersyndikate dazu sagen werden? Bobas Vorhaben könnte zu einem spannenden Unterfangen für die Zuschauer*innen werden.

Wer spielt in den Hauptrollen mit? Infos zum Cast

Zu sehen sind folgende Darsteller*innen in den Hauptrollen: Temuera Morrison („Green Lantern“) als Boba Fett und Ming-Na Wen („Street Fighter: Die entscheidende Schlacht“) als Fennec Shand. Über den weiteren Cast wird weitestgehend noch Stillschweigen bewahrt, wohl aus Spoilergründen. Was wir jedoch wissen: die Musik wird einmal mehr von Ludwig Göransson beigesteuert, der bereits in The Mandalorian zu hören war.

Produziert wird die Serie Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy und Colin Wilson. Und neben den ausführenden Produzent*innen sind die ausführende Co-Produzent*innen Karen Gilchrist, Carrie Beck beteiligt sowie der Produzent John Bartnicki und Co-Produzent John Hampian. Robert Rodriguez inszenierte bereits das Debüt von Boba Fett in The Mandalorian Staffel 2.