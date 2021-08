Die Serie The Mandalorian erweist sich für Lucasfilm zum absoluten Zuschauerhit, so dass schon jetzt an einer Fülle an weiteren Serien aus dem Star Wars-Universum für den hauseigenen Streamingdienst Disney Plus gearbeitet wird.

Absoluter Höhepunkt der 2. Staffel des Space-Western dürfte keine Frage der Überraschungsauftritt eines legendären Jedi-Ritters sein: Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill ließ es sich nicht nehmen, das Kind aka Baby Yoda persönlich in die Obhut der Jedi-Orden zu nehmen.

Die besagte Szene wird nun in einem exklusiven Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht und ist im Rahmen der Reihe „The Disney Gallery Staffel 2“ auf dem Streamingportal zu sehen. Produzent Dave Filoni, der das Drehbuch zur Folge „Kapitel 16: Die Befreiung“ (Originaltitel: „The Rescue“) geschrieben hat, kommentiert die Szene und deren Entstehung.

Über die Entstehung dieser besagten Szene wurde bereits kurz nach der Premiere auch unter den Fans viel diskutiert. Neben der Begeisterung über das Wiedersehen mit Mark Hamill, wurde von einigen die Umsetzung der Szene kritisiert. Da die Serie zum Zeitpunkt der Original-Trilogie spielt, musste Lukes Gesicht künstlich verjüngt werden, damit es wie in „Episode IV: Eine neue Hoffnung“ aussieht. Hierzu bediente sich das Studio einer aufwendigen technischen Umsetzung, auch Deepfake genannt, die jedoch aus Sicht vieler Fans hätte besser ausfallen können.

Ein Gegenbeispiel lieferte ein Fan mit seiner fast schon perfekten Deepfake-Version, was ihm schließlich einen Job bei Lucasfilms Industrial Light & Magic (ILM) einbrachte. Hier noch einmal beide Varianten im Vergleich: Auf der einen Seite die Original-Version, auf der anderen die Fan-Variante:

Derweil arbeitet Lucasfilm bereits an einer 3. Staffel der Serie The Mandalorian, die jedoch voraussichtlich erst nächstes Jahr auf Disney Plus an den Start gehen wird.

Inzwischen laufen bereits die Vorbereitungen zu weiteren Serien wie Star Wars: The Book of Boba Fett, die noch in diesem Dezember auf Disney Plus an den Start gehen wird, gefolgt von einer Obi-Wan Kenobi-Serie und viele mehr.

