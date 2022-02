Das „The Mandalorian“-Spinoff Book of Boba Fett hält aktuell die Welt in Atem: Nach diversen anderen Überraschungen kehrt nun noch ein äußerst beliebter Charakter zurück, nämlich Cad Bane. Den kennen Fans vor allem aus „Star Wars: The Clone Wars“ und jetzt sehen wir ihn zum ersten Mal außerhalb der Animationsserie, gewissermaßen als Live-Action-Kopfgeldjäger.

So sieht Cad Bane in Book of Boba Fett aus

Cad Bane gibt sich die Ehre: In der aktuellen Folge der Disney Plus-Serie „The Book of Boba Fett“ sehen wir den Kopfgeldjäger Cad Bane zum ersten Mal nicht in Animationsform, sondern in einer Serie mit echten Schauspielern. Dabei bleibt der Fiesling vom Planeten Duro aber natürlich seinem Design treu. Auch im „The Mandalorian“-Spinoff verfügt er über seinen blauen Teint und die schicken roten Augen.

So sieht Clone Wars-Schurke Cad Bane in der Boba Fett-Serie aus. © Disney/Lucasfilm

Wer ist Cad Bane? Bei Cad Bane handelt es sich genau wie bei Boba Fett um einen Kopfgeldjäger. Fans wissen: Dieser Schurke hat bereits mit so ziemlich allen Fieslingen des Star Wars-Universums zusammen gearbeitet, wie zum Beispiel Darth Maul, den Hutts und natürlich Darth Sidious. Zum Zeitpunkt der Boba Fett-Episode 6, in der er seinen Auftritt hat, gehört er zum Pyke-Syndikat.

Boba Fett Folge 6: Die 10 coolsten Easter-Eggs und Referenzen aus Episode 6

Cad Bane hat sich bereits mit bekannten Größen des „Star Wars“-Universums herumgeschlagen. Besonders bemerkenswert wirkt, dass sich der Kopfgeldjäger gern mit Jedi anlegt – und diese Begegnungen sogar überlebt. Cad Bane hat beispielsweise schon gegen Obi-Wan, Anakin Skywalker oder Ahsoka gekämpft. Ein kleines, aber feines Detail: Cad Bane war eine Zeit lang sogar Boba Fetts Mentor und kennt auch dessen Vater.

In Book of Boba Fett geben sich aktuell die Fan-Lieblinge aus allen möglichen „Star Wars“-Filmen und -Serien die Klinke in die Hand. Gerade eben hat erst der Mandalorian-Liebling Grogu aka Baby Yoda sein Comeback gefeiert, außerdem sind sich zum ersten Mal überhaupt Luke Skywalker und Ahsoka in einer Folge über den Weg gelaufen.