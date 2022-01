Top Secret: Im Finale der Boba Fett-Serie gibt es Megaüberraschung

The Mandalorian: Staffel 2 hat im Finale eine echte Megaüberraschung parat gehabt, die Disney tatsächlich bis zum Seriendebüt von Kapitel 16 geheim halten konnte. Aber wird es in Das Buch von Boba Fett eine ähnliche Überraschung für die Fans geben? Erste Anzeichen deuten darauf, dass wir gespannt sein sollten!

Viele wünschen sich schon nach wenigen Episoden den guten Mando und vor allem den kleinen Rabauken Grogu zurück. Ob wir einen der beiden in der Boba Fett-Serie zu Gesicht bekommen werden? Abwarten.

The Mandalorian Staffel 2: Finale bringt legendäre Star Wars-Figur zurück

Was wir genau im Serienfinale präsentiert bekommen, ist vollends unbekannt und wir können an dieser Stelle nur spekulieren. ABER.

Laut Temuera Morrison dürfen wir uns schon jetzt freuen, es soll ein Geheimnis geben, das bis jetzt noch nicht verraten wurde und das wohl auch erneut bis zum Schluss der Serie geheim bleibt.

Morrison verrät gegenüber The Hollywood Reporter, dass es in Episode 7 etwas Großes gibt:

„Ja, voll von Überraschungen. Das Buch von Boba Fett ist eine Serie voller Überraschungen. Yeah, wir haben echt guten Stoff. Oh und wartet bis zur siebten Episode, einfach wow!“

Es handelt sich hierbei scheinbar um einen oder mehrere ganz besondere Charaktere. Morrison hat parallel zu der Aussage zu TV Insider gesagt:

„Und ja, unsere Audienz erhält ein paar wundervolle Überraschungen, und hoffentlich stehlen sie mir nicht die Show“, woraufhin er anfängt zu lachen.

Was wir zudem keinesfalls vergessen dürfen: in der Post-Credits-Szene von Mando Season 2 wurde zudem eine ganz neue Serie angekündigt. In diesem Fall Das Buch von Boba Fett. Wird am Ende der Boba Fett-Serie eine weitere neue Serie zu sehen sein? Vielleicht bekommen wir einen ersten Einblick auf Ahsoka-Serie spendiert, die bekanntermaßen in der gleichen Timeline spielt. Oder spendiert Disney einen kleinen Blick auf The Mandalorian Staffel 3?

Boba Fett Folge 1: Die 14 coolsten Easter-Eggs und Referenzen aus Episode 1

Was meint ihr, was wir im Staffelfinale von Das Buch von Boba Fett sehen werden? Welche Charaktere oder welcher Charakter könnten es sein?