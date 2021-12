Star Wars: Grogu alias Baby Yoda-Comeback in Boba Fett-Serie? – Gerücht

The Mandalorian Staffel 3 wird nicht in 2021 gezeigt. Diese Meldung sorgte für lange Gesichter bei den Fans, die auf ein zeitnahes Wiedersehen mit Grogu alias Baby Yoda hofften. Aber nein, die 3. Staffel wird erst in 2022 auf Disney Plus ihr Debüt feiern, während das Spin-off The Book of Boba Fett an jene Stelle in diesem Jahr tritt.

„Das Buch von Boba Fett“, wie die Serie hierzulande betitelt wird, feiert am 29. Dezember 2021 ihr Debüt auf Disney Plus und sie könnte einige Überraschungen parat halten.

Mit ausdrücklicher Betonung auf das Könnte in diesem Kontext, denn es handelt sich hierbei um ein ganz heißes Gerücht, das gerade hochbrodelt.

Baby Yoda alias Grogu in The Book of Boba Fett

Wie kommen wir also auf diesen reizvollen Gedanken, Grogu hoffentlich schon vor „The Mandalorian Staffel 3“ wiedersehen zu können?

In der „Star Wars“-Community wird das aktuell heiß diskutiert, da sich Disney derzeit ganz stark mit der Vermarktung der Serie beschäftigt sieht. So gibt es nicht nur Actionfiguren der Hauptfiguren Boba Fett und Fennec Shand oder gar den Re-Armored-Helm von Boba, sondern obendrein noch ein weiteres, äußerst bedeutungsvolles Detail – wenn es denn stimmt.

In Insiderkreisen ist die Rede vom exklusiven Crew-Merchandise, das sich auf weitere Charaktere aus der Serie bezieht. Dieses Crew-Merch soll angeblich Grogu alias Baby Yoda beinhalten. Dient Grogu bei diesem Merch nur als Meta-Maskottchen oder hätte es wirklich einen tieferen Sinn, das zu verteilen?

Wenn das stimmt, könnte Grogu tatsächlich in der Spin-off-Serie zu sehen sein. Wie solch ein Auftritt aussehen würde oder in welcher Episode das passieren könnte, ist vollkommen unklar.

Klar hingegen ist die Tatsache, dass sich die Fans sicher über jenen Auftritt freuen würden, selbst wenn es nur ein kleinerer Cameo wäre. Denn aktuell gibt es wohl kaum einen Charakter, der auf so viel Anklang stößt wie Grogu.

Wie geht es mit Grogu in The Mandalorian Staffel 3 weiter?

„The Mandalorian Staffel 3“ und die weitere Entwicklung dieses Charakters ist dabei ein genauso großes Mysterium wie der Großteil dieser Figur selbst, dessen Namen wir zumindest in der 2. Staffel enthüllt bekamen.

Am Ende der 2. Staffel verlässt Grogu seinen Klan aus Zwei mit Din Djarin an seiner Seite, er bricht mit Luke Skywalker auf, der Grogu wahrscheinlich einem Jedi-Training unterzieht. Wie das genau aussieht und welchen Handlungsstrang Disney in der 3. Staffel verfolgen würde, beziehungsweise welche größere Rolle Grogu dabei spielt, ist bislang gänzlich unbekannt.

Wird es einen Zeitsprung geben? Werden wir überhaupt auf ein Wiedersehen mit Grogu und Din Djarin hoffen können? Zum aktuellen Zeitpunkt ist sehr vieles möglich im Realfilmkosmos von Star Wars. Doch die Inhalte der 3. Staffel werden sicher bis zum Schluss ein Geheimnis bleiben, allein aus Spoiler-Gründen. Und was genau passiert, erfahren wir spätestens Ende 2022 auf Disney Plus.