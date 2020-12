Die Mando Mondays neigen sich dem Ende. An diesen Tagen hat Disney im Rahmen der 2. Staffel von The Mandalorian immer neues Merchandise zu Star Wars angekündigt, doch die Staffel ist durch und somit auch die Merch-Feiertage.

Das Finale hielt jedoch noch einmal den einen oder anderen Kracher für Fans des Franchise bereit. So wurde unter anderem das Dunkelschwert in originalgetreuer Ausführung angekündigt.

Doch auch Boba bekommt sein Fett weg! Disney hat nämlich einen neuen Helm aus der „The Black Series“-Reihe angekündigt.

Boba Fett Re-Armored-Helm aus der Black Series

Es ist der neue Helm in der Re-Armored-Version. Also die Version, die Boba Fett in The Mandalorian: Staffel 2 trägt, nachdem er sie nach Erhalt überarbeitet hat.

Deshalb ist das Design des Helms auch relativ clean. Er hat seine Rüstung generalüberholt und so sieht sie auch aus. Die Farbe ist insgesamt ein wenig dunkler gehalten.

© Disney/Hasbro

Der lebensechte Helm verfügt über einen beweglichen Entfernungsmesser, der zudem mit LED-Effekte ausgestattet wurde.

Wie viel kostet der „Hasbro Black Series Boba Fett (Re-Armored) Electronic Helmet“? Der Helm kostet in den USA 119,99 US-Dollar. In Deutschland ist er etwas teurer und kostet hier in der UVP 139,90€.

Wo kann ich den neuen Boba Fett-Helm kaufen? Ihr könnt ihn bei den Onlineshops Amazon, Zavvi und Actionfiguren24 vorbestellen. Ausgeliefert wird er ab Frühjahr 2021 in den USA. Hierzulande wird er wohl jedoch erst ab dem 30. November 2021 erhältlich sein.

Disney enthüllt elektronischen Mando-Helm aus The Mandalorian in The Black Series – Mando Mondays

Star Wars – Das Dunkelschwert erscheint in originalgetreuer Ausführung