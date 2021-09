Die 73. Emmy-Awards werden am Sonntag, den 19. September in Los Angeles feierlich verliehen – in diesem Jahr trotz Corona erstmals wieder als Galaveranstaltung, die live im Fernsehen übertragen wird. Bereits im Vorfeld fand nun die Vergabe der Creative Arts Emmy Awards statt, bei dem vor allem die technischen Kategorien der begehrten Auszeichnung für die beste Serie (oder besten TV-Film) bedacht werden – um die Galaveranstaltung mit den Hauptpreisen nicht zu überfrachten.

Der große Gewinner in diesem Jahr ist erneut die beliebte „Star Wars“-Serie The Mandalorian auf Disney Plus. Die 2. Staffel räumt mit bislang 7 Emmys in den technisch-wichtigen Kategorien wie beste Kameraführung, bester Stunt, beste Special Effects und bestes Make-up (für Ahsoka) ab.

Mark Hamills Cameo-Auftritt als Luke Skywalker

Während Timothy Olyphant für seinen Gastauftritt als Cobb Vanth nominiert ist, ging Mark Hamills Cameoauftritt im großen Finale der Staffel 2 oder Rosario Dawsons Darstellung als Ahsoka leer aus. Dennoch wurden beide herausragenden Folgen, „The Last Jedi“ mit Ahsoka und das Finale „The Rescue“ mit Luke Skywalker – trotz der vieldiskutierten digitalen Verjüngung von Mark Hamills‘ Luke – mit einer Auszeichnung bedacht.

Ob „The Mandalorian“ auch bei der großen Preisverleihung der Emmy Awards 2021 am 19. September als Beste Serie mit insgesamt 19 Nominierungen die Jury überzeugen kann, bleibt spannend. Auf einen Preis hoffen dürfen die beiden Serienmacher Jon Favreau und Dave Filoni sowie Giancarlo Esposito für seine Darstellung als Moff Gideon. Hauptdarsteller Pedro Pascal und die wichtigen Darsteller der 2. Staffel mit Temuera Morrison als Boba Fett oder Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze wurden hingegen nicht einmal nominiert.

Weitere Star Wars-Serien auf Disney Plus

Zu den weiteren Favoriten auf einen Emmy Award gehört mit Marvels WandaVision und insgesamt 8 Nominierungen eine weitere Serie bei Disney Plus. Spitzenreiter ist jedoch Netflix mit den meisten Nominierungen für gleich mehrere Produktionen wie die Serienhits „The Crown“, „Damengambit“ und „Love, Death & Robots“.

Derweil fiebern Fans der 3. Staffel „The Mandalorian“ auf Disney Plus entgegen, gezeigt wird sie wohl aber erst 2022. Zuvor erhält Temuera Morrison mit The Book of Boba Fett eine eigene Serie über den legendären Kopfgeldjäger, die im Dezember 2021 auf dem Streamingdienst an den Start geht – neben Star Wars: Visions. Weitere „Star Wars“-Serien befinden sich bereits in Produktion und sind für die nächsten Jahre auf Disney Plus angekündigt.

