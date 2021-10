The Mandalorian Staffel 2 liegt hinter uns und während wir uns fragen und spekulieren, wie es in Staffel 3 weitergehen könnte mit Grogu und Din Djarin (Pedro Pascal) alias Mando, können wir zumindest schon in Kürze erfahren, wie es inhaltlich mit Boba Fett (Temuera Morrison) nach den Ereignissen in der 2. Staffel voranschreitet.

Das Buch von Boba Fett startet am 29. Dezember 2021 auf Disney Plus durch. Hier wissen wir bereits, dass Boba Fett wohl Jabbas Platz in den Kreisen der Unterwelt einzunehmen versucht, doch ob es ihn gelingt und wie das genau aussehen wird, bleibt offen.

Grogu, der Mandalorianer

Aber was passiert in „The Mandalorian Staffel 3“? Wird es hier einen Zeitsprung geben? Werden wir sehen, wie Grogu zum Jedi-Ritter ausgebildet wird? Die Produzenten Jon Favreau und Dave Filoni bewahren Stillschweigen, allerdings gibt es schon jetzt die wildesten Theorien im Netz.

Eine ganz spezielle Theorie dreht sich um Grogu alias Baby Yoda und sie widmet sich der Frage: Was wäre, wenn Grogu ein Mandalorianer wäre oder einer werden würde?

Einige Fans haben sich dieser Vorstellung nun etwas genauer gewidmet, wie der Künstler Sean Viloria. Er hat sogleich ein phänomenales Stück Konzeptkunst entwickelt, das ihr unbedingt gesehen haben solltet.

Wenn Grogu ein Mandalorianer wäre, dann dürfte ihm immerhin die heißbegehrte Rüstung aus Beskar-Stahl nicht fehlen, das sogar einem Lichtschwert standhalten kann. Und auch sonst hat Seaon Viloria dem kleinen Grogu einige Extras verpasst, sodass das finale Antlitz zum Staunen einlädt. Aber seht am besten selbst:

Sein Werk ist ungefähr 8 Zoll, also rund 20 cm groß. Seine Figur wurde im 1-zu-2-Maßstab produziert. So ist der Grogu, den wir hier sehen also nur halb so groß wie in der Serie.

Tatsächlich hat er den Grogu nicht via 3D-Drucker produziert, sondern mit der Hand aus Lehm, mit alten Spielzeugen, Stoff und Leder wie Acrylfarben gefertigt. Besonders beeindruckend sind sein Lichtschwert, der Bogen und die Beskar-Pfeile, doch auch sein Speer oder Blaster passen zum notorischen „Star Wars“-Look. Und ist euch die Halterung für das „Ei“ aufgefallen, also dem liebsten Spielzeug des Kindes? Das durfte natürlich ebenso wenig fehlen.

Was haltet ihr von Grogu The Hunter? Würdet ihr euch so den kleinen Racker als Mandalorianer vorstellen oder habt ihr eine ganz eigene Idee? Wenn dem so ist, teilt es uns gerne in den Kommentaren mit und diskutiert mit uns!

