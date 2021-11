Rosario Dawson wird zur Actionfigur: Ahsoka aus The Mandalorian bekommt The Black Series-Version

Ahsoka Tano ist eine äußerst beliebte Figur im Star Wars-Universum. Es mangelt ihr dank zahlreicher Auftritte in Star Wars: The Clone Wars und Star Wars: Rebels nicht an Screentime, Emily Kate Johnston und Andreas Kasprzak spendierten ihr einen eigenen Roman und Rosario Dawson verkörperte sie zuletzt sogar in der 2. Staffel der Realfilmserie The Mandalorian.

Dabei gibt es bislang mehrere Actionfiguren von Ahsoka Tano. Äußerst beliebt ist das Rebels-Design aus The Black Series, während später sogar ein Pendant zu ihrem Antlitz in den Klonkriegen verkauft wurde. Doch eine Version fehlte bislang und das ist die Realfilmversion, die Rosario Dawson zum Leben erweckt hat.

General Kenobi endlich als Actionfigur in Deutschland erhältlich

Ahsoka Tano: Rosario Dawson wird zur Actionfigur

Im Rahmen der „Bring home the Bounty!“-Aktion von Disney, in der in jeder Woche neues Merchandising vorgestellt wird, gibt es jetzt eine neue Ankündigung. Die beliebte Reihe der „Star Wars“-Actionfiguren The Black Series wird um eine neue Ahsoka Tano erweitert.

Rosario Dawson bekommt eine eigene Actionfigur! © Disney/Hasbro

Das bedeutet, dass Rosario Dawson nun endlich eine wie viele andere Schauspieler*innen vor ihr eine eigene Actionfigur spendiert bekommt. Noch wird sie nicht verkauft. Bislang gibt es nur die Bestätigung, dass sie kommt. Ihr könnt jedoch die alternativen Versionen der Figur kaufen. Die gibt es hier:

Und an anderer Stelle arbeitet Gentle Giant an einer Büstenumsetzung des Charakters. Diese könnt ihr schon jetzt vorbestellen.

Star Wars: Ahsoka Tano aus der Realfilmserie kommt zu euch nach Hause

Wenn die neue Figur von Ahsoka Tano in Deutschland erhältlich ist, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Schaut also regelmäßig vorbei und folgt uns auf unseren sozialen Kanälen wie Facebook, Twitter oder Instagram!