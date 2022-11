League of Legends: Berühmte Fishbone-Kanone von Jinx kommt als Nerf-Gun

Fans von League of Legends können in Zukunft ihre innere Jinx ausleben. Neben Fortnite– und Minecraft-Waffen wird das Sortiment von Hasbro nämlich mit der berüchtigten Fishbone-Kanone erweitert. Mit einem 18 Schuss-Trommelkaliber, das drei Nerf-Pfeile pro Schuss abgibt.

Damit werdet ihr nicht nur in der nächsten Nerf-Schlacht ordentlich AoE-Schaden austeilen, sondern auch in eurem Portmonnaie Krater hinterlassen. Die Spielzeugkanone, die ihr über die Haiflosse nachladen könnt, hat nämlich einen deftigen Preis.

Ein teurer Spaß

Seien wir mal ehrlich. So richtig günstig sind die meisten Nerf-Guns nicht. Aber für Jinx schönes Hai-Spielzeug müssen wir extra tief in die Tasche greifen. In den USA bezahlt man aktuell in der Vorbestellung 170 US-Dollar und im deutschen Hasbro-Store sind es sogar 215 Euro.

Bei dem Preis könnte die Nerf-Fishbone also eher in den Vitrinen von „League of Legends“-Streamern landen, statt auf dem „Schlachtfeld“. Für Sammler gibt es sogar die Option zwischen Standard- und Premium-Verpackung zu wählen.

Wem das Ganze zu teuer ist, der könnte eventuell Glück haben, da Hasbro gerne dazu neigt, Rabattaktionen für ihre Produkte zu machen oder vergünstigte Versionen herauszubringen. Wie etwa beim Overwatch Soldier 76 Blaster, der zuerst für stolze 130$ verkauft wurde und jetzt für 50$ zu haben ist.

Vorbestellung bis zum 3. Januar 2023 möglich

Ab Anfang Dezember könnt ihr sie auf verschiedenen Seiten vorbestellen wie Amazon oder Hasbro. Wer mit der Fishbone als Weihnachtsgeschenk dieses Jahr liebäugelt, muss sich aber leider noch vertrösten lassen. Bisher ist der 31. Dezember 2023 als Versanddatum angegeben.

Analoge Bilder gibt es auch noch nicht zu betrachten, da die Nerf-Gun vermutlich gerade in Produktion ist. Dafür gibt es aber einen schönen League of Legends-Produkttrailer, in dem Jinx selbst ihr Lieblingsspielzeug vorstellt.

Zumindest digital sieht die Nerf-Gun schon mal sehr eindrucksvoll aus. Ob sie auch 215€-eindrucksvoll aussieht? Schreibt’s uns in die Kommentare.

