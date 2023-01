Neuer League of Legends Trailer ist unterwältigend – Fans sind beunruhigt

Bei League of Legends Trailern werden eigentlich immer große Geschütze aufgezogen. Die letzten Seasons gab es cineastische Bombardements mit epischer Story und packenden animierten Kämpfen zwischen den Helden aus LoL.

Der aktuelle Trailer wirkt, als wäre er nur der Teaser zum richtigen Trailer. Er kam dabei so schlecht bei den Fans an, dass sich Riot Games über Twitter bei der Community entschuldigt hat und versucht hat die Wogen zu glätten. Die Community sieht in dieser schwachen Leistung bestätigt, dass Riot sich aktuell lieber mit anderen Games wie Valorant beschäftigt und fürchtet um die Zukunft von LoL.

Stell dir vor es ist Summoner’s Rift und niemand geht hin

Es ist nicht so als würde, das was im Trailer gezeigt würde nicht gut aussehen. Wir sehen wundervoll gerenderte Aufnahmen der klassischen League of Legends Map, während die Kamera ihre Wege entlang gleitet und die Spuren vergangener Konflikte zeigt.

Dazu erzählt eine Erzählstimme im Hintergrund von ihrem unbändigen Kampfeswillen, Einspieler unsere Lieblingshelden erklingen und dazu hören wir Szenen von berühmten kompetitiven Aufeinandertreffen der „League of Legends“ E-Sport-Szene im Hintergrund.

An all dem ist erstmal nichts auszusetzen, doch es lässt zwei wichtige Dinge aus, die wir bisher in allen vorherigen Trailern erlebt haben. Die Charaktere in Kampf und Action (oder überhaupt) zu sehen und ein Storytelling, dass es schafft, uns in wenigen Minuten in die Welt von Runeterra zu ziehen.

So wie der Trailer ist, hätte er wunderbar als Ein- und Überleitung zu einer packenden Actionszene gepasst, wie wir sie aus den vergangenen Seasons kennen. So bleibt es aber nur ein kurzes Vorgeplänkel, dass einen unbefriedigt zurücklässt.

Riot Games gelobt Besserung

Riot reagiert über Twitter auf den Frust der Fans. Es soll einige unerwartete Umstände gegeben haben, die zu dieser anderen Art von Trailer geführt haben. Was genau diese Umstände waren, bleibt Riot seiner Community aber schuldig.

Im weiteren Verlauf der Tweets erklärt Riot, dass sie die Angst der Community gehört haben, dass sie League of Legends vernachlässigen würden. Riot beschwichtigt, dass sie durchaus noch Großes mit League of Legends vorhaben und dieses in Zukunft besser und offener kommunizieren wollen.

Die Fans nehmen die Tweets von Riot mit gespaltener Meinung auf. Während einige Fans sich freuen, dass der Entwickler reagiert, erwarten andere Fans, dass den neuen Versprechungen von Riot Games nicht viele Taten folgen werden.

Wer sich selbst ein Bild machen will, den Trailer findet ihr hier.

