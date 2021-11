Project L: Neue Infos zum Fighting Game aus dem LoL-Universum

Es bleibt weiterhin spannend im Hause Riot. Nachdem am Samstag der dritte und letzte Akt der LoL-Serie Arcane veröffentlicht wurde, gibt es nun neue Infos zu einem weiteren Spiel: Project L, ein 2D Fighting Game, das in der Welt von Runeterra angesiedelt ist.

Project L: Riot meldet sich mit neuen Infos zurück

In einem Video sprechen der Produzent Tom Cannon und die technische Leitung Tony Cannon über den aktuellen Stand des neuen Titels. Nach der Ankündigung vor zwei Jahren wurde es darum erstmal still, allerdings schreite die Entwicklung gut voran.

Mit Jinx, Ekko, Darius und Ahri sind einige beliebte Champions mit von der Partie. Und sie müssen sich nicht allein durchschlagen: In „Project L“ wählt ihr ein Team aus zwei Charakteren, wodurch das Spiel eine weitere taktische Ebene bekommt. Sie bringen außerdem ihre Angriffe aus „League of Legends“ mit, die an die neuen Mechaniken angepasst wurden.

Als Beispiel stellen sie das Moveset von Ekko näher vor. Durch seine Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, eröffnen sich ihm diverse Möglichkeiten, eine Angriffskombo zu gestalten.

Kampfsystem mit Potenzial

Der Fokus liegt trotz der zwei Charaktere weiterhin auf dem genretypischen Kampfsystem. Hier wird nach dem Prinzip „easy to learn, hard to master“ gearbeitet. Die unterschiedlichen Figuren sind also für neue oder wechselnde Spieler*innen zugänglich, bieten aber genug Tiefe, um bestimmte Champions zu meistern und einen individuellen Stil zu entwickeln.

Damit wolle man für das bestmögliche Spielerlebnis ungeachtet des persönlichen Skill Levels sorgen. Das zeigt sich auch beim Onlinespiel: Riot nutzt ihr eigenes Netzwerk für eine bessere Verbindung. Sollte ein Gegner das Match mittendrin verlassen, wird außerdem ermittelt, wer den Kampf gewinnt und wer eine Strafe erhält.

Und wann erscheint „Project L“? Da müssen Fans noch etwas Geduld mitbringen. Das Spiel befindet sich noch so tief in der Entwicklung, dass man sich nicht auf einen Releasetermin festlegen wolle. Laut Tom Cannon werden sie sich dieses Mal aber früher zu Wort melden, wenn es größere Neuigkeiten gibt.