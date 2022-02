Das League of Legends-Universum wächst. Seit Kurzem sind die beiden Spin-off-Spiele „Hextech Mayhem“ und „Dungeon Dwarves“ auch für iOS und Android erhältlich. Allerdings könnt ihr sie nur spielen, wenn ihr über ein kostenpflichtiges Netflix-Abo verfügt. Netflix erweitert also sein Gaming-Angebot mit einem Plattform-exklusiven Launch.

Netflix erweitert sein Spiele-Abo durch zwei exklusive LoL-Spin-offs

Darum geht’s: Seit gestern gibt es die beiden League of Legends-Spin-offs Hextech Mayhem und Dungeon Dwarves auch für iOS und Android-Geräte, also für Smartphones, Tablets und Co. Die Titel gehören zur großangelegten Offensive von Entwicklerstudio Riot Games, das LoL-Universum zu erweitern. Vor Kurzem kamen erst das RPG Ruined King und die Netflix-Serie Arcane auf den Markt.

Arcane: Produzenten der LoL-Serie äußern sich zur Wahl der Champions, Musik und mehr

Netflix als Exklusiv-Publisher: Eigentlich wirkt der Mobile-Release von Hextech Mayhem nicht besonders überraschend oder verwunderlich. Das League of Legends-Spin-off wurde bereits auf dem PC und der Nintendo Switch veröffentlicht und das Rhytmus-Jump’n Run passt gut auf Smartphones. Das Besondere daran ist aber, dass es für iOS und Android nur spielbar ist, wenn ihr Netflix abonniert habt.

Bisher größter Spielelaunch für Netflix: Dass der Streaming-Gigant Netflix auch gern den Spielemarkt aufmischen würde, stellt kein großes Geheimnis mehr dar. Bisher hat sich das aber auf Choose-your-own-adventure-Folgen von Black Mirror oder Unbreakable Kimmy Schmidt und anderen Serien sowie einen kleinen Vorstoß in Mobile-Spiele-Gefilde und Titel wie die „Stranger Things“-Tie-ins beschränkt.

Dass jetzt ein verhältnismäßig großes Spiel eines noch größeren Franchise sogar als Plattform-Exclusive über Netflix erscheint, wirkt dann aber doch so, als ob da in Zukunft noch sehr viel mehr in dieser Richtung kommen könnte. Natürlich passt die Zusammenarbeit hier perfekt, weil es sich um das „League of Legends“-Universum handelt und Riot gemeinsam mit Netflix und „Arcane“ bereits riesige Erfolge erzielen konnte.

Was sind das für Spiele? In „Hextech Mayhem“ müssen wir im Takt zur Musik Explosionen auslösen und durch die Gegend hüpfen. Das Ganze wirkt extrem spaßig und leichtfüßig, ganz anders als zum Beispiel LoL. Bei „Dungeon Dwarves“ handelt es sich um ein Idle Game, das auch weiterläuft, wenn ihr gerade nicht spielt. Darin erkundet ein Trupp Zwerge unterirdische Welten, stets auf der Suche nach Loot.