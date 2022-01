Boba Fett: Disney bringt legendäre Prototype Armor zu euch nach Hause

Im Rahmen der Disney-Aktion „Bonus Bounties“, die nach der gigantischen Merchandise-Kampagne „Bring Home the Bounty“ noch die eine oder andere zusätzliche Überraschung im Januar 2022 bereithält, wurde eine ganz besondere Actionfigur zu Boba Fett aus Star Wars angekündigt – passend zur Serie The Book of Boba Fett dreht sich also alles um den einstigen Kopfgeldjäger.

Es handelt sich um Boba Fett (Prototype Armor), ein legendäres Kostüm, das es so nie in den Film „Star Wars Episode 5: Das Imperium schlägt zurück“ geschafft hat.

Hierbei handelt es sich tatsächlich um einen Prototyp, der unter anderem als Blaupause für Super-Stormtrooper herhalten sollte, ein sogenannter „Super Trooper“. Doch das Resultat kennen wir. Boba Fett bekam einen Anstrich und das Kostüm wurde zur ersten mandalorianischen Rüstung, die wir je im „Star Wars“-Universum zu Gesicht bekamen.

© Disney/Hasbro

© Disney/Hasbro

Disney und Hasbro bieten diesen Boba Fett-Skin nun als Actionfigur der beliebten Reihe The Black Series an. Sie kommt in einer blauen Box und wird exklusiv via Amazon angeboten.

In der Box liegen folgende Einzelteile bei:

Boba Fett (Prototype Armor)

EE3-3-Blastergewehr

Westar-34-Blasterpistole

Jetpack

Wie hoch ist der Preis? Die Actionfiguren aus der „The Black Series“-Reihe kosten zumeist um die 30 Euro. Boba Fett (Prototype Armor) fällt in ein ähnliches Preissegment.

Wo kann ich die Actionfigur bestellen? Boba Fett (Prototype Armor) könnt ihr bis auf Weiteres ausschließlich bei Amazon als Exklusive vorbestellen. Die Vorbestellungen starten in Deutschland später als in den USA. Wann das genau sein wird, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Die Produktseite ist bereits online.

Die Boba Fett-Actionfiguren sollen rund um Dezember 2022 verschickt werden, was eine recht übliche Zeitspanne bei diesen Merchandise-Artikeln darstellt. Nicht selten werden diese Produkte rund ein Jahr im Voraus angekündigt.

Den Screentest zur Boba Fett-Prototyprüstung seht ihr übrigens hier in diesem Video, falls ihr den Test noch nicht kanntet.