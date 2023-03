The Mandalorian: Laut Macher soll die Star-Wars-Serie am liebsten endlos weitergehen

Die Disney Plus-Serie The Mandalorian startete vergangene Woche in ihre dritte Staffel. Serienschöpfer Jon Favreau äußerte sich kürzlich darüber, wie es mit der Star Wars-Show weitergehen wird. Für ihn am liebsten für immer.

The Mandalorian: Vierte Staffel schon in Arbeit

„The Mandalorian“ ist ein Riesenerfolg für Disney Plus und so ist es nicht überraschend, dass Serienschöpfer Jon Favreau schon eine vierte Staffel für das ungleiche Duo Din Djarin und Grogu geschrieben hat.

Auf die Frage, ob es darüber hinaus noch weitergehen könnte, gestand Favreau im Gespräch mit Film Stories, dass es, wenn es nach ihm ginge, unendlich weitergehen könnte.

„Über Staffel 4 hinaus? Ja … Nun, ich hoffe es! Ich hoffe es sehr. Ich liebe wirklich die Dynamik dieser beiden Charaktere, die theoretisch nicht altern. Ich glaube, dass in dieser Beziehung eine Menge Energie steckt, vor allem, wenn das Baby kein Baby mehr ist und anfängt zu wachsen. Aber das passiert so langsam, dass wir das wirklich ausspielen können, hoffentlich für eine Weile. Aber es hängt alles vom Publikum ab, ob es mag, was wir tun. Solange es ihnen gefällt, gefällt es uns, es zu machen, und es ist ein spaßiger Job, den ich nicht so bald aufgeben möchte.“

Noch kein Finale in Sicht

Favreaus jüngste Kommentare spiegeln frühere Äußerungen des Filmemachers wider, wonach er Staffel vier nicht als Ende der Storyline von Din und Grogu geschrieben hat. Genauer genommen, hat er überhaupt noch kein Ende für die Serie im Sinn.

„Nein, habe ich nicht“, antwortete Favreau dem Inside Total Film Podcast auf die Frage, ob er ein Ende im Kopf habe. „Ich denke, das Schöne daran ist, dass es ein Zwischenkapitel einer viel größeren Geschichte ist. Und obwohl wir im Laufe der Zeit eine Auflösung für diese Charaktere haben werden, denke ich, dass diese Charaktere in den größeren Rahmen und die Skala passen, aber es ist nicht so, dass es ein Finale gibt, auf das wir aufbauen und das ich im Kopf habe.“

„Ganz im Gegenteil, ich liebe es, wenn diese Geschichten immer weitergehen. Diese Figuren könnten uns also noch eine ganze Weile begleiten, und ich liebe es wirklich, Geschichten aus ihrer Sicht zu erzählen, und ich liebe die Art und Weise, wie sich die Abenteuer entfalten, und ich freue mich darauf, noch viel mehr zu tun.“

Dennoch sollten sich Fans noch nicht zu früh freuen, denn Disney selbst, hat noch kein grünes Licht für eine fünfte Staffel gegeben. Wahrscheinlich wird erst einmal abgewartet, wie sich die Zuschauerzahlen und -wertungen für die aktuelle Staffel entwickeln.

Was haltet ihr bisher von der dritten Staffel von „The Mandalorian“? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!