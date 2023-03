The Mandalorian 3: Wann kommt Folge 2? Episoden-Guide

Start & Premiere von The Mandalorian 3

Termine & Uhrzeit

Wer streamt The Mandalorian?

Wann werden in Deutschland die einzelnen Folgen der 3. Staffel The Mandalorian bei Disney+ veröffentlicht? In unserer Übersicht erfahrt ihr alle Termine der verschiedenen Episoden.

The Mandalorian 3: Wie viele Folgen gibt es?

Star Wars-Fans mussten über zwei Jahre auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie „The Mandalorian“ warten. Jetzt ist es endlich soweit: Die 3. Staffel der gefeierten und erfolgreichen Serie mit Din Djarin und Grogu aka Baby Yoda aus dem Sternenkrieg-Universum läuft ab dem 1. März 2023 bei Disney+ an.

The Mandalorian 3: Folgenanzahl

Wie viele Folgen wird The Mandalorian Staffel 3 haben? Die dritte Staffel der Star Wars-Serie „The Mandalorian“ – erhält wie schon die beiden ersten Staffeln – insgesamt 8 Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden. Wir werden entsprechend alle sieben Tage mit einer neuen Folge versorgt.

Somit findet das Staffelfinale am Mittwoch, den 19. April 2023 statt.

Um welche Uhrzeit erscheinen die Folgen? In den USA findet der Start der ersten Folge am 1. März 2023 statt. In Deutschland wird die dritte Staffel zeitgleich am selben Tag morgens ab ca. 9:00 Uhr auf dem Streamingdienst Disney+ freigeschaltet.

Alle wichtigen Infos zur 3. Staffel „The Mandalorian“ einschließlich erste Trailer, Story-Details und der Besetzung haben wir hier in einer Übersicht zusammengefasst.

Wann kommt die nächste Folge The Mandalorian?

Die einzelnen Folgen der dritten Staffel gehen wie folgt an den Start. Die einzelnen Episoden-Titel werden aber bis zur Veröffentlichung geheim gehalten:

Episode 1: Kapitel 17 – 1. März 2023

Episode 2: Kapitel 18 – 8. März 2023

Episode 3: Kapitel 19 – 15. März 2023

Episode 4: Kapitel 20 – 22. März 2023

Episode 5: Kapitel 21 – 29. März 2023

Episode 6: Kapitel 22 – 5. April 2023

Episode 7: Kapitel 23 – 12. April 2023

Episode 8: Kapitel 24 –19. April 2023

Wird es eine 4. Staffel The Mandalorian geben?

Das steht offiziell noch nicht fest, doch die Hinweise verdichten sich. Zuletzt hat Serienmacher Jon Favreau offiziell bestätigt, dass eine 4. Staffel bereits in Arbeit sei.

Einzig Disney und Lucasfilm möchten mit der offiziellen Ankündigung wohl erst bis nach dem Start der 3. Staffel warten, um nicht die Spannung vorweg zugreifen. Wir halten euch natürlich mit den neusten Infos zur Serie hier auf dem Laufenden.

