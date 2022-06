Star Wars: KotOR 2 für Nintendo Switch erschienen!

Update vom 8. Juni 2022: Heute erfolgt der Release von Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords für die Nintendo Switch. Das Spiel kann ab sofort im eShop von Nintendo gekauft werden. Der Preis liegt bei 14 Euro.

Originalmeldung vom 31. Mai 2022: Falls ihr mit dem Gedanken gespielt, noch einmal das Sequel von Star Wars: Knights of the Old Republic zu spielen, hat Aspyr Media jetzt eine gute Nachricht für euch. Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords erscheint noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch und zwar am 8. Juni 2022.

Ihr habt richtig gehört, in einer Woche könnt ihr KotOR 2 auf der Hybridkonsole am heimischen TV oder unterwegs zocken. Und die Portierung kommt nicht von ungefähr.

Bei den Köpfen hinter dem Port handelt es sich um Aspyr Media, die in jüngster Vergangenheit schon so einige „Star Wars“-Spiele portiert haben.

So geht das jüngst wiederveröffentlichte Star Wars: Racer und das beliebte Star Wars: Republic Commando auf ihr Konto, die es mittlerweile für alle gängigen Plattformen gibt.

KotOR 2: Verbesserungen auf der Nintendo Switch

Bringt „Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords“ technische Verbesserungen auf der Nintendo Switch mit? Ja, die Rede ist von Leistungsoptimierungen und Upgrades in puncto Auflösung.

Außerdem wird der Restored-Content-DLC überarbeitet, der allerdings erst nach der Veröffentlichung des Hauptspiels in optimierter Form erscheint. Hierbei handelt es sich um Inhalte, die im Rahmen der schnellen Veröffentlichung in 2004 nicht mehr rechtzeitig fertig produziert werden konnten.

Diese Inhalte können heute zwar via Mod reingepatcht werden, aber es gibt noch keine offizielle Möglichkeit, diese Inhalte nachzuholen. Außerdem lässt sich nicht sagen, wie nahe diese Modinhalte tatsächlich am Original sind. Es wird also noch einmal spannend rund um KotOR 2.

Das Spiel soll rund 15 Euro im eShop von Nintendo kosten. Im Bundle mit KotOR wird es dann für 30 Euro angeboten.

Star Wars: Knights of the Old Republic – was genau erwartet uns im Remake?

Wäre das etwas für euch oder könnt ihr den Portierungen von älteren „Star Wars“-Spielen nichts abverlangen? Aspyr Media arbeitet aktuell zudem an einem vollwertigen Remake des ersten Teils.