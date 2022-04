Xenoblade Chronicles 3 vorbestellen, es kommt früher – Bei diesen Shops kaufen – Preorder-Guide

Überraschung! Xenoblade Chronicles 3 erscheint doch nicht im September 2022 oder später, wovon wir ursprünglich ausgegangen sind. Es erscheint jetzt offiziell am 29. Juli 2022. Der Releasetermin wurde also leicht vorverlegt.

Vorbestellen könnt ihr den heiß erwarteten Titel für die Nintendo Switch allerdings schon jetzt bei ausgewählten Onlineshops. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel schon heute vorbestellen könnt und was ihr beachten müsst.

Xenoblade Chronicles 3 vorbestellen, ab Release kaufen – wo geht das online?

Online kaufen könnt ihr den Titel ab sofort bei den nachfolgenden Händlern, es wird dann pünktlich zum Launchtag zu euch nach Hause geschickt und wenn ihr Glück habt, ist es sogar am ersten Tag in eurem Briefkasten.

Was ist Xenoblade Chronicles 3?

„Xenoblade Chronicles 3“ ist der direkte Nachfolger von Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles 2, es spielt in einer gemeinsamen Zukunft. Es verschlägt uns nach Aionios, wo sich zwei Nationen bekämpfen.

Da wäre zum einen Keves. Hier spielt Maschinentechnologie eine große Rolle, weshalb die Armeen aus Kampffahrzeugen und Soldaten bestehen, die kleine, bemannte Waffen steuern.

Der Nation gegenüber steht Agnus. Dieses Land ist viel mehr in der Magietechnologie bewandert, weshalb die Armeen hier auf das Kämpfen mit Äther konzentrieren. Das sind kleine, mobile und autonome Waffen, die mit Äther-Tech funktionieren.

Im Mittelpunkt der Geschichte treten sechs Soldaten auf, mit denen wir es überwiegend zu tun bekommen. Sie versuchen die Wahrheit hinter diesem Konflikt hervorzubringen. Schwertmark, das von einem Megaschwert durchbohrt wurde, ist ihr vorrangiges Ziel.

Noah ist ein Soldat aus Keves, er ist der Wegweiser der Truppe

ist ein Soldat aus Keves, er ist der Wegweiser der Truppe Lanz ist Noahs Verbündeter, der mit einem Schwer kämpft, das hin und wieder als Schild dient

ist Noahs Verbündeter, der mit einem Schwer kämpft, das hin und wieder als Schild dient Eunie ist äußerst schlagfertig und eine Kindheitsfreundin von Noah – die Heilerin der Gruppe

ist äußerst schlagfertig und eine Kindheitsfreundin von Noah – die Heilerin der Gruppe Mio ist die zweite Protagonistin, nur eben eine Soldatin aus Angus und ebenfalls eine Wegweiserin

ist die zweite Protagonistin, nur eben eine Soldatin aus Angus und ebenfalls eine Wegweiserin Taion ist der Stratege, der Mio mit seiner Intelligenz und Weisheit beschützt

ist der Stratege, der Mio mit seiner Intelligenz und Weisheit beschützt Sena kämpft an der Seite von Mio und Taion und setzt auf physische Stärke

Und unterwegs trefft ihr sogar noch weitere Freunde, die euch im Kampf zur Seite stehen können. Es wird strategisch!

Wie funktionieren die Kämpfe? Die Fights starten mit einer direkten Konfrontation auf der Oberwelt und im Kampf selbst müsst ihr eure Charaktere und ihre Stärken bestmöglich ausspielen, um den Sieg davonzutragen. Wichtig ist es unter anderem, wie sie positioniert sind.

Die Ouroboros sind eine mächtige Verbindung in Xenoblade Chronicles 3. © Nintendo

Wichtig sind zudem die Klassen der Charaktere. Diese könnt ihr im Laufe der Geschichte anpassen, um Herr der Lage zu werden. Zweierteams können zu einem Ouroboros verschmelzen, was einen temporären Schub an Stärke bedeutet. Diese Verwandlung will mit Bedacht ausgespielt werden.

„Xenoblade Chronicles 3“ wird am 29. Juli 2022 exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht.