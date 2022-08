Hideo Kojima: Große Ankündigung auf der Gamescom 2022

Der Name Hideo Kojima ist ein Garant für großartige Unterhaltung im Bereich des Gamings. Zur Opening Night Live der Gamescom 2022 machte der Metal Gear Solid-Schöpfer eine große Ankündigung – doch diese betrifft keines seiner Spiele.

Diese Nachricht dürften die wenigsten erwartet haben. Hideo Kojima erzählte während der ONL 2022 per Live-Übertragung von seinem neuesten Projekt. Die Fans begrüßten ihn mit Begeisterung in der Hoffnung, er würde ein neues Spiel enthüllen.

Hideo Kojima überrascht mit eigenem Podcast

Die Ernüchterung folgte schnell. Hideo Kojima kündigte nicht etwa ein neues Game an, sondern einen Podcast. Im Spotify Original Podcast Brain Structure nimmt der Spieleentwickler die Hörer*innen mit in die Welt der Videospiele und gewährt Einblicke in seine Gedankenwelt.

Ab dem 8. September 2022 teilt er seine Ideen und Inspirationen rund um die Unterhaltungsthemen Gaming, Filme, Literatur. Weiterhin empfängt er führende Kreativköpfe aus Wirtschaft, Technologie und Unterhaltung und wird mit ihnen über Philosophie und Social Landscape sprechen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Auch ONL-Moderator Geoff Keighley wird Bestandteil von Brain Structure sein. Der kanadische Spielejournalist stellt in seiner eigenen Rubrik des Podcasts regelmäßig die neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Technologie, Games und Unterhaltung vor. Gaming-Enthusiasten dürfte besonders die Intro-Musik erfreuen. Diese wurde vom bekannten japanischen Musikproduzenten Michiharu Shimoda alias „Silent Poets” (Death Stranding) komponiert.

„Brain Structure” erscheint ab September jeden Donnerstag mit neuen Episoden und wird sowohl auf Japanisch als auch auf Englisch exklusiv auf Spotify verfügbar sein. Der Prolog ist seit dem 23. August 2022 online und kann jederzeit gestreamt werden.

Wann kommt endlich ein neues Game?

Zusammen mit Xbox arbeitet Hideo Kojima momentan an einem Exklusivtitel. In diesem Zusammenhang soll eine noch nie dagewesene Idee umgesetzt werden, die ausschließlich mit der Cloud-Technologie von Microsoft umgesetzt werden könne.

Auch wenn es seitens Hideo Kojima vorerst keine Spieleankündigung gab, gibt es dank der umfassenden anderen zur ONL angeteaserten Titel keinen Grund die Köpfe hängen zu lassen. Ob Dead Island 2, Hogwarts Legacy, Where Winds Meet oder Lies of P: Uns erwarten eine Menge lang erwartete Highlights und Überraschungen.