Hideo Kojima wird 62 – Death Stranding 2 und seine besten Spielmomente

Hideo Kojima feiert diese Woche seinen 62. Geburtstag und mit der jüngsten Veröffentlichung von Death Stranding 2 ist es an der Zeit, auf seine legendäre Karriere zurückzublicken. Kojima hat seit den 1980er Jahren Videospiele entwickelt und sich einen Ruf als einer der wenigen Autoren in der Spielebranche erarbeitet. Während es einige Zeit dauerte, bis Kojima als herausragende Stimme in der Branche anerkannt wurde, halfen ihm seine Arbeiten an den ursprünglichen Metal Gear-Spielen, ein effizienter und erfahrener Spieleentwickler zu werden.

Als die Branche sich weiterentwickelte und ihre Erzählweise vertiefte, nutzte Kojima seine Fähigkeiten als Regisseur und Filmfan und schuf Spiele wie Metal Gear Solid. Kojima war ursprünglich ein Filmfan, sah jedoch eine Chance in der Spieleindustrie. Sein Hintergrund und Wissen über Film machten ihn zu einer außergewöhnlich einzigartigen Stimme im Gaming und ebneten den Weg für seine Werke.

Death Stranding 2: Auf dem Strand

Was macht Death Stranding 2 so besonders? Death Stranding 2 ist Kojimas jüngstes Spiel und zugleich eines seiner besten. Es erhielt von mir die erste Fünf-von-Fünf-Bewertung seit Red Dead Redemption 2, da mich das Spiel durch sein ruhiges Gameplay, seine emotionale Geschichte und seine fesselnde Welt hypnotisiert hat. Wie bei den meisten Kojima-Spielen gibt es nichts Vergleichbares.

Trotz der Kritik, es sei ein „Walking Simulator“, bietet es viel Tiefe in der Fortbewegung. Jede Reise muss sorgfältig geplant werden, indem du deine Route kartierst, das gesamte Gepäck und die Werkzeuge berücksichtigst, die du mitnehmen musst, aber auch darauf achtest, dass du nicht zu schwer beladen bist, um schnell und effizient zu agieren. Doch selten verläuft alles nach Plan. Erdbeben, Überschwemmungen und feindliche Einheiten können schnell deine Pläne durchkreuzen und zu brillanten, spontanen Spielmomenten führen.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Warum gilt Metal Gear Solid 3 als eines der besten Spiele? Lustigerweise fällt Kojimas Geburtstag mit der Veröffentlichung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zusammen, einem Remake von Metal Gear Solid 3. Obwohl Kojima an dem Remake nicht beteiligt ist, übertraf das Originalspiel die Erwartungen an ein Spiel dieser Art. Die Geschichte aus der Zeit des Kalten Krieges war nuanciert und reichhaltig, und führte eine Vielzahl neuer, unglaublicher Charaktere ein, die der Serie als Rückgrat dienten.

Metal Gear Solid 3 vertiefte die Stealth-Mechaniken der Serie durch ein Tarnsystem, das es dir ermöglichte, mit der Umgebung zu verschmelzen. Kojima hielt auch an seiner Gewohnheit fest, äußerst meta-lastige Spiele zu kreieren, indem er es dir ermöglichte, die Echtzeit zu manipulieren, um einen Boss zu besiegen. So konntest du die Systemuhr auf der PS2 vorwärts stellen, um The End in Metal Gear Solid 3 zu besiegen, indem du ihn im Grunde genommen durch Altersschwäche sterben ließest – eine bemerkenswert innovative Idee.

P.T.

Was macht P.T. so bemerkenswert? Obwohl es kein vollständiges Spiel ist und nicht mehr heruntergeladen werden kann, zählt P.T. zu den gruseligsten Spielen aller Zeiten. Diese Demo eines eingestellten Silent Hill-Spiels beeinflusste die Richtung zukünftiger Resident Evil-Spiele mit dem Wechsel zu First-Person-Horror und inspirierte zahlreiche Indie-Spiele, etwas Gruseliges in einem ansonsten normalen Vorstadthaus zu erschaffen.

P.T. beeindruckte dadurch, dass es dich in eine lebensechte Nachbildung eines gemütlichen Zuhauses versetzte, dich aber mit kleinen Details beunruhigte. Während du fortschreitest, wird das Spiel zunehmend unheimlicher, da die Dinge aus dem Takt geraten. Du begegnest einem sprechenden Fötus in einem Betonbadezimmer, triffst auf eine schreckliche Geisterfrau namens Lisa und vieles mehr.

Obwohl du keine Waffen oder Möglichkeiten hast, gegen Lisa zu kämpfen, erzeugte P.T. ein Gefühl der Hilflosigkeit und sorgte für eine bemerkenswert angespannte Erfahrung, die andere seitdem zu replizieren versuchen. Es war abstrakt und fehlte an klaren Zielen oder Hinweisen, sodass die Spieler größtenteils online zusammenarbeiten mussten, um herauszufinden, wie man es besiegt.

