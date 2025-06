Anime-Adaption von Snowball Earth – Große Ankündigung am 26. Juli 2025 erwartet

In der Welt der Mangas und Animes steht eine aufregende Ankündigung bevor, die die Herzen vieler Fans höher schlagen lässt. Besonders wenn du ein Fan von postapokalyptischen Geschichten mit einem Hauch von Mecha-Action bist, dürfte dich das interessieren. Hideo Kojima, bekannt für seine meisterhaften Arbeiten im Bereich der Videospiele, hat „Snowball Earth“ seine Unterstützung gegeben. Dieses Manga, das von Yuhiro Tsujitsugu geschrieben und illustriert wird, hat bereits eine beachtliche Leserschaft mit seinen 46 Kapiteln gewonnen.

„Snowball Earth“ wird seit Januar 2021 im „Monthly Big Comic Spirits“ von Shogakukan veröffentlicht. Bis November 2024 sind acht Bände erschienen, und der neunte Band wird im Juli 2025 erwartet. Viz Media hat 2023 die Rechte erworben, um die Serie auf Englisch zu veröffentlichen, was Ende 2024 begann. Dank seiner einzigartigen Mischung aus Mecha, postapokalyptischen Landschaften und Action hat das Manga auf Social Media bereits für Aufsehen gesorgt.

Erwartungen für eine Anime-Adaption

Wird Snowball Earth bald als Anime erscheinen? Viele Fans hoffen auf eine Anime-Adaption von „Snowball Earth“. Laut @MangaMoguraRE steht eine „SUPER BIG ANNOUNCEMENT REVEAL“ für den 26. Juli 2025 an. Dieses Datum fällt mit der Veröffentlichung eines neuen Kapitels im „Monthly Big Comic Spirits“ zusammen. Die Natur der Ankündigung ist noch geheim, aber aufgrund der Beliebtheit der Serie gehen viele davon aus, dass es sich um Pläne für einen Anime handeln könnte.

Die Geschichte folgt Tetsuo, einem sozial unbeholfenen, jugendlichen Mecha-Piloten, der den Großteil seiner Jugend damit verbracht hat, Kaijus im Weltraum zu bekämpfen. Nach einem gescheiterten Schlachtplan kehrt Tetsu in einer Rettungskapsel zur Erde zurück und erwacht acht Jahre später, um festzustellen, dass der Planet von einer neuen Eiszeit heimgesucht wurde.

Unterstützung von Japans größten Schöpfern

Warum wird Snowball Earth von bekannten Persönlichkeiten unterstützt? „Snowball Earth“ hat nicht nur Manga-Leser in seinen Bann gezogen, sondern auch einige der größten Mangaka, Anime-Schöpfer und Videospiel-Designer. Hideaki Anno, bekannt für „Neon Genesis Evangelion“, hat die Serie auf dem Cover des ersten japanischen Bandes gelobt. Hideo Kojima, der Schöpfer von „Death Stranding“, hat ähnliche lobende Worte auf dem Cover des zweiten Bandes hinterlassen.

Auch One, der Schöpfer von „One-Punch Man“, hat die Serie auf dem dritten Band gelobt. In seinem Zitat auf dem Cover heißt es: „Es ist eine harte Überlebensgeschichte, ein Kampf am Abgrund, und man kann die Wärme des menschlichen Körpers darin spüren.“

Was sind deine Gedanken zu „Snowball Earth“ und der Möglichkeit einer Anime-Adaption? Lass es uns in den Kommentaren wissen!