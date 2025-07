Metal Gear Solid Delta: Kojima spielt das Remake nicht – erfahre warum!

In wenigen Wochen wird Konami Metal Gear Solid Delta: Snake Eater veröffentlichen, ein Remake des hoch angesehenen Originals von 2004. Ursprünglich von Hideo Kojima konzipiert, ist Kojima bei diesem Remake nicht beteiligt. Diese Tatsache ist nicht ungewöhnlich, da viele Remakes ohne die ursprünglichen Schöpfer auskommen. Trotzdem gilt Kojima als einer der größten Entwickler der Videospielindustrie. In einem Interview mit Ssense wurde Kojima gefragt, ob er die neue Version von Konami spielen wird. Seine Antwort lautete knapp und mit einem Lachen:

Nein, werde ich nicht.

Warum hat Kojima kein Interesse am Remake?

Was könnte der Grund für Kojimas Desinteresse sein? Nach einer langen Karriere bei Konami trennte sich Kojima 2015 von dem Unternehmen. Diese Trennung führte zu einer neuen Phase in Kojimas Karriere, in der er sein eigenes Studio gründete und Death Stranding veröffentlichte. Seitdem hat er seine Energie in neue Projekte investiert, zuletzt in die Fortsetzung von Death Stranding und zwei weitere Titel: OD und Physint. Es ist möglich, dass Kojima einfach zu beschäftigt ist, um ein Remake eines Spiels zu spielen, an dessen Original er maßgeblich beteiligt war, oder dass er schlicht kein Interesse mehr daran hat.

Wie beeinflusste die Trennung von Kojima Konami? Nach Kojimas Weggang hatte Konami Schwierigkeiten, seine großen Franchises voranzutreiben. Seitdem gab es nur eine Veröffentlichung im Metal Gear Universum, das 2018 erschienene und wenig erfolgreiche Metal Gear Survive. Auch die Silent Hill-Reihe hatte Probleme; nach der Absage von Kojimas Silent Hills blieb die Serie weitgehend inaktiv, bis letztes Jahr das Remake von Silent Hill 2 veröffentlicht wurde. Der Erfolg dieses Remakes ebnete den Weg für einen neuen Eintrag in der Serie, Silent Hill f, der im September 2025 erscheinen wird. Bis heute hat weder Kojima noch Konami einen konkreten Grund für ihre Trennung angegeben.

Könnte das Remake den Weg für die Zukunft ebnen?

Welche Auswirkungen könnte der Erfolg des Remakes haben? Die Reaktionen auf das bisher Gezeigte von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater waren positiv. Sollte das Remake erfolgreich sein, könnte das Konami die Möglichkeit geben, das Interesse an der Serie wiederzubeleben und einen neuen Weg für die Zukunft zu ebnen. Ein Erfolg könnte Konami ermutigen, größere Risiken mit der Metal Gear Reihe einzugehen.

Das Remake verspricht, die ursprüngliche Geschichte und das Gameplay von Snake Eater mit moderner Grafik und Verbesserungen zu reproduzieren. Es wird für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S am 28. August 2025 erscheinen. Wirst du das Remake spielen? Glaubst du, dass es Konami helfen wird, die Serie auf neue Wege zu führen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren mit!