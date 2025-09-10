Hideo Kojimas Karriere-Tipp – So fand er seinen Weg in die Gaming-Branche

Hideo Kojima, der kreative Kopf hinter Metal Gear und Death Stranding, enthüllte kürzlich seine Erfahrungen auf der Suche nach Arbeit in den 1980er Jahren. In einem Essay, der ursprünglich im Februar auf An-an Web veröffentlicht und von Automaton übersetzt wurde, erzählt Kojima von den Herausforderungen, denen er sich als junger Absolvent mit einem geisteswissenschaftlichen Abschluss von einer „zweitrangigen“ Universität gegenübersah. Sein Traum war es immer gewesen, kreativ tätig zu sein, doch nach dem Tod seines Vaters war dieser Traum in weite Ferne gerückt.

Kojima beschreibt seine Jobsuche in einer Weise, die nur ihm eigen ist: „Mein Job Hunting fühlte sich an, als wäre ich ein Detektiv aus der Showa-Ära, der versucht, einen Mordfall zu lösen.“ Mit unzähligen Anrufen und Briefen fühlte er sich in einem Labyrinth von Lügen gefangen, in dem sowohl Bewerber als auch Interviewer ihre wahren Absichten verbargen. Diese Tage, so Kojima, fühlten sich weit entfernt von der Suche nach einem Traumjob an.

Die Wende in Kojimas Karriere

Wie hat ein HR-Direktor Kojimas Leben verändert? Nach vielen Absagen erhielt Kojima schließlich ein Angebot von einem Pharmaunternehmen. Doch statt es dankbar anzunehmen, öffnete Kojima dem HR-Direktor gegenüber sein Herz und gestand, dass er eigentlich in einer kreativen Branche arbeiten wollte. Der HR-Direktor, möglicherweise nur auf der Suche nach einer schnellen Lösung, sympathisierte mit ihm und ermutigte ihn: „Kojima, ich glaube, du bist besser für einen kreativen Job geeignet – also mach es!“

Dieser Rat veränderte alles für Kojima. Er begann, sich auf Branchen zu konzentrieren, die seiner Leidenschaft entsprachen, und konnte endlich ehrlich über seine kreativen Arbeiten sprechen. Zwei Jahre später fand er sich bei Konami wieder, und der Rest ist Geschichte.

Kojimas Philosophie über Interviews

Was hält Kojima von Bewerbungsgesprächen? Kojima reflektiert über seine Erfahrungen als Interviewer und stellt fest, dass viele Interviews auf Lügen basieren. Doch er hebt hervor, dass er in seiner eigenen Firma, Kojima Productions, anders verfährt. „Ich bin niemand, der lügt“, sagt er. Er begegnet jedem Bewerber ehrlich und gibt auch denen Ratschläge, die nicht für die Position geeignet sind, ähnlich wie der HR-Direktor, der einst sein Leben verändert hat.

Kojimas Geschichte zeigt, dass selbst die größten Talente der Spieleindustrie ihre eigenen Herausforderungen meistern mussten, um dorthin zu gelangen, wo sie heute sind. Dieser Weg ist oft mit Widrigkeiten gepflastert, aber manchmal reicht ein einziger ermutigender Satz, um alles zu ändern.

Deine Meinung ist gefragt!

