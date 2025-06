Hideo Kojima begeistert über Gundam GQuuuuuuX-Finale – Fans spekulieren weiter

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX hat sich als eine der aufregendsten und komplexesten Serien der Franchise-Geschichte etabliert. Die Serie, die von Studio Khara produziert und animiert wird, hat nicht nur bei den Fans für Aufregung gesorgt, sondern auch bei prominenten Persönlichkeiten wie dem Videospiel-Auteur Hideo Kojima. Kojima, bekannt für seine Liebe zu gigantischen Robotern und komplexen Geschichten, hat seine Begeisterung über das bevorstehende Finale der Serie in den sozialen Medien ausgedrückt.

Die Serie ist bekannt für ihre surrealistische und existenzielle Erzählweise, ähnlich der Rebuild of Evangelion-Filmreihe, die ebenfalls von Studio Khara stammt. Von alternativen Dimensionen bis hin zu politischen Intrigen und ethischen Fragen rund um Mord – Gundam GQuuuuuuX hat es geschafft, die Zuschauer mit jeder Folge zu überraschen. Der Höhepunkt der vorletzten Episode war ein Cliffhanger, bei dem das wichtigste Mobile Suit der Franchise erneut vorgestellt wurde, was die Spekulationen über das große Finale anheizt.

Hideo Kojimas Reaktion

Wie reagiert Hideo Kojima auf das Finale? Hideo Kojima ist bekanntlich ein großer Fan von Nerd-Kultur und insbesondere von gigantischen Robotern. Seine Begeisterung für Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX hat er auf X (vormals Twitter) geteilt, indem er über die vorletzte Episode schwärmte und Bilder von Machu und Char Aznable teilte. Kojima schrieb:

Ahhh!! Wow! Mein Herz

und lobte damit die Serie. Diese Reaktion spiegelt die Aufregung der gesamten Fangemeinde wider, die sich fragt, wie die Serie enden wird.

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX hat sich nicht nur durch seine komplexe Handlung, sondern auch durch seine beeindruckende Animation und den Fokus auf die dunklen Seiten des Krieges einen Namen gemacht. Die Serie behandelt auch die Ausbeutung Minderjähriger durch komplexe politische Systeme sowie schwierige Liebesdreiecke. Viele von Hideo Kojimas Videospielen teilen ähnliche komplizierte Handlungsstränge, die sich mit der politischen Struktur der Welt auseinandersetzen.

Die Besonderheiten von Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX

Was macht Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX so besonders? Die Serie begann mit einem Paukenschlag, als der Kinofilm „Beginning“ die japanischen Kinocharts anführte. Die Geschichte spielt in einer alternativen Zeitlinie des ursprünglichen Mobile Suit Gundam, was die Fans von Anfang an überraschte. Trotz der unterschiedlichen Designs der Mechas sind viele der gleichen Charaktere, darunter Char und Lalah Sune, in der neuen Serie präsent. Besonders bemerkenswert ist, dass eine der Hauptfiguren, Shuji, möglicherweise aus einer anderen Dimension stammt und den ursprünglichen RX-78-2 in das Gundam GQuuuuuuX-Universum beschworen haben könnte.

Die vorletzte Episode ließ die Zuschauer in einer düsteren Stimmung zurück, als Machu Char traf und mit Shuji, ihrem Schwarm, wiedervereint wurde. Shuji hat jedoch erklärt, dass er die Welt für Lalah beenden will. Mit der Einführung des RX-78-2 scheint es, dass der finale Antagonist der Serie gegen das ursprüngliche Gundam antreten wird, das alles begann. Kojima bezog sich in seinem Tweet auf Chars große Rückkehr und sein Treffen mit Machu. Episode 12 wird als Serienfinale beschrieben, ohne dass Informationen über eine mögliche weitere Staffel vorliegen.

Die Zukunft von Gundam GQuuuuuuX

Wie könnte es nach dem Finale weitergehen? Die Serie hat sich durch ihre innovative Handlung und beeindruckende Animation einen festen Platz im Herzen der Fans gesichert. Ob es eine Fortsetzung geben wird, bleibt unklar, doch die Möglichkeit besteht, dass die Serie mit einem großen Knall endet. Die Fans spekulieren weiterhin über die Zukunft der Charaktere und die möglichen Auswirkungen auf das Gundam-Universum als Ganzes.

Was denkst du über das bevorstehende Finale von Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!