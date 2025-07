Hideo Kojima enthüllt Horrorprojekt OD – wird es die Spielewelt verändern?

Hideo Kojima, der kreative Kopf hinter Titeln wie Death Stranding und der Metal Gear-Serie, hat kürzlich in einem Interview neue Einblicke in sein kommendes Horrorprojekt namens OD gegeben. Kojima äußerte seine Enttäuschung über den aktuellen Zustand der Studios und der Spieleindustrie und versprach, dass sein neues Spiel „etwas völlig anderes“ sein wird, das die Menschen entweder lieben oder hassen werden. Da Death Stranding 2 nun veröffentlicht ist, wird die Entwicklung von OD für Kojima Studios in Zukunft im Mittelpunkt stehen.

Ein neuer Ansatz in der Spieleindustrie

Wie sieht Kojima die aktuelle Spieleentwicklung? Kojima betonte in einem Gespräch mit Ssence, dass ein Problem der aktuellen Industrie darin besteht, dass die Trailer, die er kürzlich gesehen hat, sich zu sehr ähneln. „Sogar die visuellen Elemente und die Systeme sind ziemlich gleich“, sagte Kojima. „Viele Menschen genießen das, das verstehe ich, aber es ist wichtig, etwas wirklich Neues einzubringen.“

Kojima zeigte sich auch enttäuscht von Spielen, die er in der Vorproduktion von bekannten Studios gesehen hatte, und kritisierte einen nicht namentlich genannten Entwickler für die Arbeit an einem militärischen Shooter, ohne zu wissen, wie man eine Waffe zerlegt. Seiner Meinung nach ist das Eingehen von Risiken der einzige Weg, um ein zufriedenstellendes Produkt zu schaffen.

Die Philosophie hinter OD

Was ist das Besondere an OD? Diese Philosophie scheint die Entwicklung des mysteriösen Horrortitels OD zu untermauern, dessen eindrucksvoller Trailer im Jahr 2023 veröffentlicht wurde. Fans von Kojimas Arbeit waren sich unsicher, was das Spiel bewerben sollte, vertrauten jedoch auf die Vision von Kojima Productions, das es bereits mit Death Stranding geschafft hatte, die Aufmerksamkeit der Spieler zu fesseln.

In dem Interview mit Ssence sagte Kojima, dass ihn das Feedback der Spieler in Tweets, YouTube-Videos und Rezensionen interessieren würde, er jedoch denkt, dass die anfängliche Rezeption nicht von Bedeutung sei. Für ihn kann nur der lange Zeitverlauf die wahre Wahrnehmung seiner Bemühungen definieren.

Erwartungen an OD

Welche Erwartungen gibt es an OD? Veröffentlicht von Xbox Game Studios, hat OD hohe Erwartungen geweckt, da Kojima das Spiel als „neue Form von Medien“ beschrieben hat und das Konzept des Spiels sich um die Erprobung des Konzepts der Angst selbst drehen wird. Neben der Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios arbeitet Kojima auch mit dem preisgekrönten Filmemacher Jordan Peele zusammen, um eine Geschichte zu erzählen, die die Grenzen zwischen Gaming und Film verwischt.

Schauspieler wie Sophia Lillis, Hunter Schafer und Udo Kier sind ebenfalls im Trailer zu sehen, als gerenderte sprechende Köpfe, die durch wiederholte Linien Spannung aufbauen. Mit seiner erklärten Philosophie, beim Entwickeln von Spielen Risiken einzugehen, könnte Kojimas Vorhersage, dass OD die Spieler spalten wird, durchaus zutreffen.

Ist OD etwas, das in den kommenden Jahren auf deinem Projekt-Radar steht? Wird Kojima sein Versprechen einer völlig neuen Art von Erfahrung mit diesem Spiel einlösen?

Teile deine Gedanken und Meinungen zu Kojimas neuem Projekt in den Kommentaren!