Lies of P: Kinderbuch trifft auf Soulslike, Gameplay veröffentlicht

Das Action-Rollenspiel Lies of P hat einen neuen Trailer bekommen, der auf der Gamescom Opening Night Live erstmalig gezeigt wurde. Das präsentierte Gameplay verspricht Action. Die packende Geschichte einer Kinderbuchfigur wird in „Lies of P“ mit einem Soulslike-Spielstil verbunden. Heraus kommt ein bereits jetzt preisgekröntes Action-RPG.

Worum geht es in Lies of P?

In Lies of P wird die Geschichte der Kinderbuchfigur Pinocchio erzählt. Wir landen allein in einer verlassenen Stadt und müssen jemanden namens Herr Geppetto finden, der sich in der Stadt aufhalten soll. Schwer zu glauben, wenn man sieht, wie zerstört und verlassen Krat wirkt. Auf unserem Weg den mysteriösen Mann zu finden, geraten wir in viele Kämpfe und lernen schnell, dass wir niemandem vertrauen können.

Wir spielen Pinocchio, halb Mensch, halb Roboter, der sein mysteriöses Schicksal selbst in die Hand nehmen muss. In diesem Soulslike-RPG muss gegen alle möglichen Gegner gekämpft werden. In actionreichen Nahkämpfen wollen einschüchternde Kreaturen besiegt werden, um das Ziel zu erreichen. Mit einfachen Waffen und Kombinationen können wir unsere Feinde bezwingen, um in der Geschichte voran zu kommen.

Lies of P gewinnt seinen ersten Preis

Auf der ONL wurden auch dieses Jahr einige Preise vergeben. Dazu gehört der Preis für das meist erwartete Sony PlayStation-Spiel. Nominiert waren One Piece Odyssey, The Dark Pictures: The Devil in me und Lies of P. Letzteres hat den Preis gewonnen. Verdient oder nicht, das ist euch überlassen. Klar ist, dass es sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen musste.

Lies of P wird von Neowiz und Round 8 Studio entwickelt. Einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht. Das Spiel soll 2023 auf Steam für den PC und im Xbox Game Pass erscheinen.