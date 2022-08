Dead Island 2 wurde schon 2014 angekündigt, hatte dann aber wohl jede Menge Probleme. Nach diversen Entwicklerstudio-Wechseln ist das Zombie-Gemetzel gestern mit einem Paukenschlag zurück in die Öffentlichkeit gekommen und hat jetzt sogar ein Release-Datum.

Dead Island 2 ist wieder da und sieht in 2 Trailern gut aus

Bei der Opening Night Live-Show zur gamescom 2022 wurde gestern nicht nur ein Trailer zu „Dead Island 2“ gezeigt. Nein, das neue Zombiespiel hat bemerkenswerterweise gleich zwei Trailer verpasst bekommen. Hier könnt ihr euch den ersten ansehen:

Mit festem Release-Termin! Zusätzlich zu den vielen Trailern und dem kurzen Interview mit einer der Entwickler*innen wurde direkt auch noch ein richtiges, offizielles Release-Datum enthüllt. Wenn jetzt nicht noch mehr schief gehen sollte, erscheint „Dead Island 2“ verhältnismäßig bald:

„Dead Island 2“ soll am 3. Februar 2023 erscheinen.

Es gab aber auch Gameplay: Neben diesem Cinematic Trailer, der einen der Protagonisten in den Vordergrund stellt, gab es auch noch einen Gameplay-Trailer zu „Dead Island 2“ zu sehen. Der richtet seinen Fokus ganz auf die fliegenden Zombie-Fetzen und wirkt wenig überraschend extrem blutrünstig.

Hier könnt ihr euch den zweiten „Dead Island 2“-Trailer ab Minute 2:09 anschauen:

Was war da los? Ursprünglich wurde „Dead Island 2“ bereits 2014 angekündigt. Dann wurde es sehr lange sehr still um das Projekt. Das einzige, was darüber an die Öffentlichkeit gelangte, waren Nachrichten rund um Probleme, Wechsel des Entwicklerstudios und ähnliches – also alles eher besorgniserregend.

Umso mehr dürften sich Fans freuen, dass da jetzt wohl doch noch ein fertiges Spiel auf uns zukommt. Falls ihr euch fragt, wie und wo ihr Dead Island 2 vorbestellen könnt, findet ihr in unserem PlayCentral-Preorder-Guide alle Infos dazu.

Wie gefallen euch die beiden Trailer zu Dead Island 2? Freut ihr euch auf den Release nach all den Jahren?