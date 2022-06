Hideo Kojima arbeitet mit Microsoft an einen Xbox-Exklusivtitel, erster Teaser

Gegen Ende des Xbox & Bethesda Showcase bekamen Zuschauer*innen Mastermind Hideo Kojima innerhalb eines kurzen Videos zu sehen. Viele Infos bekamen wir von dem Entwickler zwar nicht präsentiert, dafür wissen wir jetzt aber, dass sein Entwicklerstudio Kojima Productions für das nächste Spiel eng mit Microsoft zusammenarbeiten wird.

Xbox Exklusivtitel von Kojima Productions

Wir wissen zwar nicht, welches Game sich derzeit bei dem japanischen Entwickler in der Entwicklung befindet. Es dürfte aber zumindest überraschen, dass nach Death Stranding, das bis jetzt ausschließlich für PS4, PS5 und PC erschienen ist, ein Xbox-Exklusivtitel folgen wird. In den letzten Wochen kursierten immerhin die Gerüchte, dass Sony Kojima Production aufkaufen könnte und dieses somit ein reines PlayStation-Studio werden würde.

Spätestens durch diesen Teaser ist nun klar, dass sich der Entwickler mit seinem Studio an keine Marke und keine Konsole binden möchte, sondern lieber flexibel und eigenständig agiert, um kreative Projekte umzusetzen. Mit Microsoft dürfte Kojima in jedem Fall einen Partner an der Seite stehen haben, der über die benötigten finanziellen aber auch technologischen Mittel verfügt, um seine Visionen in die Tat umzusetzen.

Kojima hat große Ideen

In dem Teaser spricht Hideo Kojima immerhin von einer noch nie gesehenen Idee, die ausschließlich mit der Cloud-Technologie von Microsoft umgesetzt werden könnte. Um was es sich dabei genau handelt, können wir zwar nur raten, wir tippen aber auf einen besonders ausgefeilten (und verrückten?) Multiplayer-Titel, vielleicht mit ähnlichen sozialen Features, wie es bei „Death Stranding“ der Fall ist.

Erst einmal müssen wir uns mit diesen Infos aber begnügen, weitere Details sollen laut Kojima in der Zukunft folgen. Wir sind gespannt!

Was wünscht ihr euch für ein Spiel von Hideo Kojima? Schreibt uns eure Wünsche und Vorstellungen gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.