Vor einigen Wochen wurde die E3 für 2022 endgültig abgesagt. Auch eine Online-Ausgabe wird es nicht geben. Schon länger verlagern Publisher und Entwicklerstudios ihre Präsentationen auf eigene Events, statt sie auf großen Messen wie der E3 oder der Gamescom stattfinden zu lassen. Das ist für die Veranstalter solcher Events natürlich problematisch.

Jetzt haben Xbox und Bethesda angekündigt, dass auch sie ihren eigenen Xbox & Bethesda Games Showcase veranstalten werden. Alle Infos zum Event findet ihr in diesem Artikel.

Xbox und Bethesda: Die Vorbereitungen laufen

Phil Spencer, der Leiter von Xbox, hat angekündigt, dass die Vorberatungen in vollem Gange sind und er sich sehr auf die Show freut.

„Sich auf Veranstaltungen vorzubereiten, Zeit mit Studios zu verbringen und Demos/Ankündigungen/Skripte zu überprüfen, ist einer der spaßigsten Teile dieses Jobs. Ich fühle mich wie ein Fan, der sich hinter die Bühne geschlichen hat und zusieht, wie die Show entsteht“, schreibt er auf Twitter.

Einen Einblick, welche Spiele dort vorgestellt werden, haben wir nicht. Es ist allerdings recht sicher, dass wir etwas zu Starfield zu sehen bekommen, sei es ein neuer Trailer oder sogar ein wenig Gameplay. Das Spiel erscheint am 11. November 2022 und markiert einen ganz neuen Stern am Bethesda-Fanchise-Himmel.

Save the date!



Das ist bisher zum Showcase bekannt

Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 12. Juni 2022 um 19 Uhr MEZ statt. Es wird ein reines Streaming-Event sein und in 30 Sprachen ausgestrahlt. Laut Xbox Games Studios Manager Aaron Greenberg werden Spiele von „Xbox Games Studios, Bethesda und unseren Partnern rund um die Welt“ vorgestellt.

Auf folgenden Plattformen wird der Livestream übertragen:

Uns wird eine abwechslungsreiche Show versprochen, bei der Spiele vorgestellt werden, „die schon bald am Xbox-Kosmos erscheinen“, wie Will Tuttle auf der offiziellen Seite von Xbox bekannt gegeben hat. Wir sind gespannt was das Event für uns und alle Fans auf Lager hat.

Was glaubt ihr welche Spiele auf dem Xbos & Bethesda Games Showcase gezeigt werden? Und worüber würdet ihr euch am meisten freuen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!