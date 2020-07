QuakeCon At Home bietet 60 Stunden Streaming-Programm: Alle Infos zum Megastream

In diesem Jahr wird es keine QuakeCon im klassischen Sinne geben. Bethesda veranstaltet stattdessen eine QuakeCon At Home, die Veranstaltung entpuppt sich wie die meisten Gaming-Events in diesem Jahr als allumfassendes Online-Event.

Klassisches Vor-Ort-Feeling wird damit sicher nicht erreicht und dennoch ist es eine willkommene Alternative. Denn wer möchte schon, dass die QuakeCon ganz ausfällt? So dürft ihr in diesem Jahr alle neuen Infos von zu Hause aus genießen. Und da kommt so einiges auf uns zu. Die Verantwortlichen planen ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Was bietet die QuakeCon At Home in 2020?

Die 25. QuakeCon wird mit einem Superstream gefeiert: Das ist ein 60-Stunden-Stream mit Live-Inhalten aus der ganzen Welt, wie es Bethesda beschreibt. Es sollen also drei Tage folgen, in denen Influencer-Streams, Live-Konzerte, Spendenaktionen, Entwickler-Panels und weitere Aktionen zu euch nach Hause gestreamt werden.

Der Startschuss fällt am 7. August 2020, um 18 Uhr deutscher Zeit. Den Anfang macht die QuakeCon Digital Welcome.

Falls ihr dem Megastream beiwohnen möchtet, schaut ganz einfach auf dem Twitch-Kanal von Bethesda vorbei.

Hier geht es zum Twitch-Kanal von Bethesda!

Das Ende wird dann am 10. August 2020 um 5 Uhr morgens deutscher Zeit stattfinden.

Als Highlights werden am Freitag, den 7. August unter anderem die Willkommensveranstaltung mit Pete Hines angegeben, die Panel-Diskussion „Darstellung in Videospielen“ (Freitag, 23 Uhr) oder gar ein Panel mit Hugo Martin und Marty Stratton, die über DOOM Eternal sprechen (Samtag, 1:30 Uhr).

Auf dem deutschen Kanal von Bethesda wird das Ganze Spektakel im Bethesda Mainstream begleitet. Die Kollegen in Frankfurt begleiten die QuakeCon At Home, schalten sich teils live in den globalen Stream, haben aber zudem eigene Aktivitäten geplant.

Hier geht es zum deutschen Twitch-Kanal von Bethesda!

Dazu zählen die Vorstellung von DOOM WOOD, ein ökologisch wertvolles Projekt der deutschen Bethesda-PR (Freitag, 18:30 Uhr), ein Fallout 76-Workshop (Samstag, 17 Uhr) mit Nancy Wenz, Make-up-Artist und Content-Creator, oder der Workshop von Prop-Maker Corroder, der ein DOOM-Cosplay herstellt (Sonntag, 12 Uhr). Und das war noch längst nicht alles. Hier der vollständige Rahmenplan:

Der gesamte Zeitplant der QuakeCon At Home © Bethesda

In jedem Fall werdet ihr in diesen 60 Stunden der QuakeCon At Home mit richtig viel Bethesda-Content versorgt.

Wohltätigkeit ist ein großes Thema

Wie bei jeder QuakeCon können Zuschauer Geld spenden, das direkt an wohltätige Organisationen weitergeleitet wird. Und zwar an:

Merchandise wie T-Shirts, ein neues Catodemon- und Dogvahkiin-Shirt, zählt ebenfalls. Die Erlöse werden hier an Bethesdas Tieradoptionspartner, Dallas Pets Alive und der Tierwohlorganisation FOUR PAWS weitergeleitet.

Das Merchandise könnt ihr im Bethesda-Shop käuflich erwerben. So sieht es aus:

Die T-Shirts Catodemon und Dogvahkiin © Bethesda

Gratis-Games und Ingame-Goodies

Falls ihr noch paar Gratis-Goodies abstauben möchtet, dann haben die Verantwortlichen auch hier etwas für euch vorbereitet. So geht im Grunde niemand leer aus.

Die lange Liste der Annehmlichkeiten haben wir euch hier eingebunden:

QUAKE kostenlos! – Während der QuakeCon mit dem Bethesda.net-Konto über den Bethesda.net-Launcher anmelden und QUAKE gratis erhalten.

– Während der QuakeCon mit dem Bethesda.net-Konto über den Bethesda.net-Launcher anmelden und QUAKE gratis erhalten. Spenden und QUAKE II freischalten – Beim Spendenziel von 10.000$ gibt es QUAKE II obendrauf! Es wird kurz nach dem Event freigeschaltet.

– Beim Spendenziel von 10.000$ gibt es QUAKE II obendrauf! Es wird kurz nach dem Event freigeschaltet. Ingame-Begleiter für ESO – Jeden Tag bei einem der offiziellen ESO-Streams einschalten und ein einzigartiges QuakeCon-Twitch-Drop erhalten: das Flammenatronach-Pony und die Kronen-Ouroboroskisten.

– Jeden Tag bei einem der offiziellen ESO-Streams einschalten und ein einzigartiges QuakeCon-Twitch-Drop erhalten: das Flammenatronach-Pony und die Kronen-Ouroboroskisten. QuakeCon-Slayer-Skin für DOOM Eternal – Bis zum 11. August können sich DOOM Eternal-Spieler ingame einen kostenlosen QuakeCon-Slayer-Skin, ein Spielersymbol und ein Abzeichen auf allen Plattformen sichern!

– Bis zum 11. August können sich DOOM Eternal-Spieler ingame einen kostenlosen QuakeCon-Slayer-Skin, ein Spielersymbol und ein Abzeichen auf allen Plattformen sichern! Railgun-Skin für Quake Champions – In Quake Champions gibt es einen kostenlosen, exklusiven QuakeCon-2020-Skin für die Railgun.

– In Quake Champions gibt es einen kostenlosen, exklusiven QuakeCon-2020-Skin für die Railgun. Sheepsquatch-Outfit und dämonische Varianten des Mr.-Fuzzy-Rucksacks für Fallout 76 – Dieses kostenlose Goodie gibt es das ganze Con-Wochenende hindurch auf allen Plattformen im Atomic Shop.

Wichtig: Um die ESO-Goodies zu erhalten, müssen das ESO- und das Twitch-Konto verknüpft sein.