The Elder Scrolls 6: Es existieren bereits frühe Versionen des Rollenspiels

Satte 30 Jahre ist die Elder Scrolls-Reihe von Bethesda mittlerweile alt. Im Jahr 1994 wurde The Elder Scrolls: Arena veröffentlicht und legte damit den Grundstein für viele nachfolgende Fortsetzungen und Ableger in den kommenden Jahrzehnten. Zur Feier dieses Meilensteins hat Bethesda die Fans mit einem kurzen Statusupdate zum nächsten Teil der Serie, The Elder Scrolls 6, versorgt.

The Elder Scrolls 6: Ihr müsst noch viel Geduld haben!

In einem kürzlich auf Social Media veröffentlichten Beitrag gab Bethesda Game Studios ein paar kleine Einblicke in den aktuellen Stand von „The Elder Scrolls 6”. Genauer gesagt, wurde mitgeteilt, dass das Projekt nun spielbar sei, da interne Teams bereits „frühe Versionen“ des Spiels testen.

Abgesehen von dieser kleinen Information gab es keine weiteren Angaben dazu, wann das Spiel erscheinen könnte, allerdings scheint die Entwicklung intern stetig voranzuschreiten.

„Zu guter Letzt, ja, wir arbeiten am nächsten Kapitel – The Elder Scrolls VI“, schrieb Bethesda. „Schon jetzt erfüllt uns die Rückkehr nach Tamriel und das Spielen der frühen Versionen mit derselben Freude, Begeisterung und dem Versprechen auf Abenteuer. Wir danken euch erneut für eure Unterstützung in all diesen Jahrzehnten und alles, was ihr zu den Spielen beigetragen habt, indem ihr sie zu euren eigenen gemacht habt. Wir könnten nicht aufgeregter sein, dies fortzusetzen und die nächsten 30 Jahre zu feiern.“

Aktuell wissen wir immer noch so gut wie nichts über „The Elder Scrolls VI“. Abgesehen von einem ersten Teaser zum Projekt, der 2018 geteilt wurde, hat Bethesda seitdem keine neuen Details zur Story, zum Setting oder zu den Charakteren des nächsten Elder Scrolls-Spiels bereitgestellt.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass „The Elder Scrolls VI“ das nächste große Projekt sein wird, auf das sich Bethesda Game Studios konzentrieren wird. Obwohl der Entwickler immer noch Starfield aus dem Jahr 2023 mit neuen Updates und kommenden DLCs unterstützt, wurde bereits bestätigt, dass „The Elder Scrolls VI“ die nächste Veröffentlichung des Studios sein wird, gefolgt von Fallout 5.

Release auch für Sony-Konsolen?

Derzeit hat „The Elder Scrolls VI“ noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum. Angesichts der Tatsache, dass zwischen Bethesdas „Fallout 76“ und „Starfield“ fünf Jahre lagen, könnte es bis 2028 dauern, bis das Rollenspiel erscheint.

Unabhängig davon, wann der Titel letztendlich herauskommt, wird erwartet, dass dieser ausschließlich für Xbox und PC-Plattformen verfügbar sein wird.

