Elbenwald Festival 2022: Preise, Line-up & Programm

Am Wochenende startet im Spreeauenpark Cottbus das Elbenwald Festival 2022. Für drei Tage dem Alltag entfliehen und eine einzigartige Mischung aus Musik, Filmen, Lesungen und Workshops genießen und ganz nebenbei auch noch mit interessanten Persönlichkeiten quatschen.

Wir haben für euch alle wichtigen Infos zum Elbenwald Festival 2022 zusammengetragen. Das wichtigste zuerst: Das Festival startet am Freitag, den 5. August um 13 Uhr und endet am Sonntag, den 7. August um Mitternacht. Auch wenn die Tore schon Freitags geöffnet werden, gibt es auf der offiziellen Website noch immer Tickets zu kaufen.

Das kostet das Elbenwald Festival

Auch in diesem Jahr gibt es verschiedene Ticketarten:

Tagesticket: ab 39,00 €

Mehrtagesticket (ohne Camping): ab 89,00 €

Camping Ticket: 40,00 € (zusätzlich zum normalen Eintrittsticket)

Übernachtung im Gemeinschaftsraum: 289,00 € (zusätzlich zum normalen Eintrittsticket)

Wer einen Stromanschluss benötigt, ein Bio-Frühstückspaket oder eine Führung durch den Tierpark möchte, muss auch hier leider zusätzlich löhnen. Ja, die Preise sind nicht ganz ohne. Dafür wird aber auch einiges geboten.

Das diesjährige Line-up beim Elbenwald Festival

In Sachen Musik ist für alle etwas dabei. Lasst euch von Elbenwald in Concert in fantastische Welten entführen. Tanzt und schunkelt mit Versengold, Fiddler’s Green oder Mr. Hurley und die Pulveraffen. Darf es etwas zum Mitsingen sein? Tag der Helden und Harpo Speaks haben sicher etwas in ihrem Hit-Repertoire, das ihr kennt.

Auch allerhand Vorträge und Lesungen werden Teil des Programms sein. Reist mit Lisa Kuppler und Stefan Servos nach Mitterlerde, lauscht der Live Lesung von „Mara und der Feuerbringer“, dem Live Hörspiel von „Lord Schmetterhemd“ oder trefft bekannte Autor*innen wie Liza Grimm und Tommy Krappweis.

Selbstredend kommen auch Streaming- und Cosplay-Fans auf ihre Kosten. Vor Ort könnt ihr Gronkh und PhunkRoyal treffen, euch von Maul Cosplay inspirieren lassen und vielleicht selbst zum nächsten Fotomotiv von eosAndy werden.

Das ist natürlich nur ein kleiner Überblick. Vielleicht reicht es jedoch als Anreiz, um einen spontanen Wochenendausflug in Richtung Cottbus zu unternehmen. Einen Geländeplan und den kompletten Timetable gibt es als Dowload.